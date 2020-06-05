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悼佛洛伊德 「把你們膝蓋從我們頸子拿開」

聯合報 / 編譯郭宣含／綜合報導
明尼蘇達州明尼亞波利斯市四日舉行佛洛伊德悼念會，參院民主黨人同日也在國會默哀，部分民主黨人單膝下跪支持致意。（法新社）
明尼蘇達州明尼亞波利斯市四日舉行佛洛伊德悼念會，參院民主黨人同日也在國會默哀，部分民主黨人單膝下跪支持致意。（法新社）

警察以膝蓋壓頸致死的美國非裔男子佛洛伊德追悼會，四日在明尼蘇達州中北大學舉行。黑人民權牧師夏普頓致悼辭時說：「把你們的膝蓋從我們的頸子拿開。」並痛批美國總統川普把聖經當成道具。美國各地示威及騷亂已連續十天以上，但已漸趨平和。

同日在華府國會山莊，參院民主黨議員在參院牧師布萊克帶領下，為佛洛伊德與其他手無寸鐵卻遭殺害的非裔默哀八分四十六秒，此為佛洛伊德從遭壓頸到最後死亡的時間。部分民主黨議員在國會的解放大廳單膝或雙膝下跪。

在明州的追悼會上，明尼亞波利斯市市長傅萊單膝跪在佛洛伊德靈柩前悲泣。

明尼亞波利斯市長傅萊單膝下跪向佛洛伊德靈柩致哀。（美聯社）
明尼亞波利斯市長傅萊單膝下跪向佛洛伊德靈柩致哀。（美聯社）

黑人牧師夏普頓在追悼會上說：「佛洛伊德身上發生的事每天在這個國家上演。…現在我們該為佛洛伊德站出來並喊出，『把你們的膝蓋從我們的頸子拿開。』」

夏普頓也抨擊川普在華府外的教堂拿著聖經拍照之舉，「我們不能把聖經當成道具，對於那些在乎正義的人來說，家屬不會允許你把佛洛伊德當成道具。」

與會者包含許多名人、民權人士、政治人物與佛洛伊德親友；包括明州聯邦參議員柯洛布查、喜劇演員凱文哈特、饒舌歌手T.I.、好萊塢女星蒂芬妮哈蒂許、民權運動領袖傑克森等人。二○一四年同樣遭到白人警察鎖喉致死的非裔男子加納之母格溫．卡爾也到場致意。

夏普頓四日也宣布，八月廿八日將於華盛頓特區舉辦遊行，一九六三年，金恩博士在同日同地發表「我有一個夢」的著名演講。佛洛伊德胞弟呼籲悼念者為佛洛伊德伸張正義。

悼念會結束後，佛洛伊德遺體被運往他的出生地、北卡羅來納州雷福德，六日開放民眾瞻仰。

另一場瞻仰活動預定八日在他成長的德州休士頓舉行，接著九日舉行喪禮，民主黨準總統候選人拜登將參加。

四十六歲的佛洛依德上月廿五日被警方攔檢時，遭白人警察沙文以膝蓋壓頸致死，引爆全美怒火。根據驗屍報告，佛洛伊德的新冠肺炎檢測為陽性，但與其死因無關。

根據明州警方紀錄，自二○一五年來，明尼亞波利斯市警察逮捕時，至少使用兩百卅七次壓頸手段，造成四十四人昏迷。

警察 佛洛伊德

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