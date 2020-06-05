涉謀殺佛洛伊德3警 保釋金各百萬、最重判刑50年

明尼蘇達州三名涉嫌執法過當、導致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡的前警察萊恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)、邵都(Tou Thao)，4日由法官裁定保釋金各為100萬元，如三人「協助與教唆二級謀殺」與「協助與教唆二級過失殺人」兩項罪名成立，合計最高可判處50年徒刑，法官也宣布下次開庭日為本月29日。

萊恩等三名前警察穿著橘色囚服，首度於亨內平郡法院出庭，法官史考金(Paul Scoggin)裁定，三人保釋金分別為無附帶條件的100萬元；如符合附帶條件，保釋金可減為75萬元；但被告須滿足上繳持有槍支，並禁止與佛洛伊德家人接觸等條件。

明州檢察長艾立森(Keith Ellison)向三名前警察提控「協助與教唆二級謀殺」，以及「協助與教唆二級過失殺人」兩項罪名。

根據明州法律，三位前警察遭控的「協助與教唆二級謀殺罪」等同沙文的「二級謀殺罪」，一旦罪成，最高刑期都是40年，至於另一項「二級過失殺人罪」與「協助與教唆二級過失殺人」，罪成則最高可處10年徒刑。

訴狀中提到，萊恩曾詢問沙文，是否要替佛洛依德轉身，並懷疑其精神狀態，但萊恩最終並未採行動協助，亦未改變自己的位置，也未減少對佛洛伊德使力。

起訴書提到，案發時昆恩處於沙文與萊恩之間，他可清楚聽到上述兩人的談話，但同樣未採行動幫助佛洛伊德；不過，昆恩的律師說，昆恩曾一度說過，「你不能這樣做。」

訴狀說，站在一旁的邵都，一開始曾從警車拿出綁腳的彈性銬給同僚使用，但後來同僚決定不用，而繼續用膝蓋壓制佛洛伊德。

此外，目睹佛洛伊德遭警逮捕、壓制、死亡的關鍵證人霍爾(Lester Hall，42歲)，也首度出面詳述當天案發經過。

與佛洛伊德為多年好友的他，案發時就坐在車上的副駕座，他說，佛洛伊德並未拒捕；他也提到，佛洛伊德向警察懇求。霍爾描述佛洛伊德死前幾分鐘的情況時說，「我永遠將記得他臉上的恐懼」。

霍爾在5月25日案發當天，與另一名女性一同搭乘佛洛伊德的車到Cup Foods超市，佛洛伊德隨後因涉嫌使用20元假鈔，遭超市工作人員打電話報警，四名警察陸續到場，其中三人將其壓制在地，因而導致佛洛伊德死亡。

霍爾本身背負多項搜捕令，包括「持有槍械重罪」、「家暴重罪」、「持有毒品重罪」，他在案發當天接受警察問話時，還向警察虛報假名。霍爾1日在休士頓遭逮捕。