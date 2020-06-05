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執法人員身分不明 波洛西要求川普提供名單
佛洛伊德之死讓全美各地出現示威抗議活動，但許多執法人員沒穿制服或配戴臂章號碼，無法辨識身分引起爭議；民主黨對此大力抨擊，眾院議長波洛西更要求川普總統，提供執法人員名單。
華盛頓特區居民近日在街上遇到許多重裝執法人員，但這些全副武裝的「鬥士」都有共通點：身分標示不明。
有記者在白宮周邊詢問武裝人員隸屬哪個單位，他們僅簡短回答「司法部」；也有記者問制服上有監獄管理局(BoP)縮寫的武裝男子，是否與BoP 相關，男子答道「或許」。
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)4日要求川普，公布在華府示威現場值勤的聯邦執法單位完整名單；她希望釐清包括監獄管理局在內各單位的權責。
她在給川普的信件中寫道：「我執筆請求提供完整執法人員名單，藉此釐清在城市中執行任務的各單位的角色和責任。國會和美國人民需要知道誰在負責，其指揮體系以及任務；是甚麼單位下令國民兵自其他州到此援馳。」
民主黨籍聯邦眾議員拜爾(Don Beyer，維吉尼亞洲)說，執法人員未標明身分的狀況「無法接受」，他將對此推動立法。
他表示：「我們無法接受領納稅人薪資的聯邦人員，為受憲法保護的人民值勤時，拒絕表明自己的身分；執法時規避責任可能造成濫權。」
聯邦調查局(FBI)特別探員伍茲(Clint Watts)說，這些武裝人員的身分模糊也不願主動表明，形成隱憂；伍茲指出在未標明身分的狀況下，平民可能拒絕服從執法人員，便衣人員也可能遭執法單位誤認為敵方，對雙方都可能造成危險。
紐約市警總局(NYPD)前局長布萊頓(William Bratton)說：「聯邦政府動員執法人員上街，卻未在制服上標明單位、姓名等身分，與執法單位多年來監督的作法相悖。」
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