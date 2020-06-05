悼佛洛伊德 人權牧師：把你們膝蓋從我們頸子拿開

遭警察以膝蓋壓頸致死的非裔佛洛伊德(George Floyd)追悼會4日在明尼蘇達州中北大學(North Central University)舉行，黑人民權牧師夏普頓(Al Sharpton)則在致悼辭時說，「把你們的膝蓋從我們的頸子拿開」，激動痛批川普總統的發言和對示威抗議的態度，以及把聖經當成道具。

參院民主黨人默哀8分46秒 有人下跪致意

同日在華府國會山莊，參院民主黨議員在參院牧師布萊克(Barry Black)帶領下，為佛洛伊德與其他手無寸鐵卻遭殺害的非裔默哀8分46秒，此為佛洛伊德從遭壓頸到最後死亡的時間；部分民主黨議員在國會的解放大廳(Emancipation Hall)單膝或雙膝下跪。

在明州的追悼會上，明尼亞波利斯市(Minneapolis)市長傅萊(Jacob Frey)單膝跪在佛洛伊德靈柩前悲泣。

黑人牧師夏普頓在追悼會上說：「佛洛伊德身上發生的事每天在這個國家上演。…現在我們該為佛洛伊德站出來並喊出，『把你們的膝蓋從我們的頸子拿開。』」

民權牧師夏普頓痛批川普「把聖經當道具」

夏普頓也抨擊川普在華府外的教堂拿著聖經拍照，「我們不能把聖經當成道具，對於那些不在乎正義的人來說，家屬不會允許你把佛洛伊德當成道具。」

與會者包含許多名人、民權人士、政治人物與佛洛伊德親友；包括明州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)、喜劇演員凱文哈特(Kevin Hart)、饒舌歌手T.I.、好萊塢女星蒂芬妮哈蒂許(Tiffany Haddish)、民權運動領袖傑克森(Jesse Jackson)等人；同樣遭白人警察鎖喉致死的非裔加納(Eric Garner)之母格溫．卡爾(Gwen Carr)也到場致意。

夏普頓4日也宣布8月28日將於華盛頓特區舉行遊行，1963年金恩博士(Martin Luther King Jr.)在同日同地發表「我有一個夢」(I Have a Dream)的著名演講；佛洛伊德胞弟呼籲悼念者為佛洛伊德伸張正義。

悼念會結束後，佛洛伊德遺體將運往他的出生地、北卡羅來納州雷福德(Raeford)，6日開放民眾瞻仰；另一場瞻仰活動預計8日在他成長的德州休士頓舉行，接著9日舉行喪禮，民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)預計參加。

根據驗屍報告，佛洛伊德的新冠肺炎檢測為陽性，但其家屬律師克朗普(Benjamin Crump)表示：「殺死佛洛伊德的不是新冠肺炎…另一場美國人再熟悉不過種族主義與種族歧視大流性病害死了佛洛伊德。」