全美現弗洛伊德悼念活動 抗爭恢復和平

(德國之聲中文網) 弗洛伊德的家人6月4日在明尼蘇達州明尼阿波利斯舉行他的追悼會。哀悼者默哀8分46秒，這是當天警方跪在弗洛伊德頸上的時間，也成為警察暴力的象征。

弗洛伊德的律師克朗普 (Benjamin Crump)在追悼會上發誓要為這位非裔美國人討回公道。

他說:「殺死弗洛伊德的不是新冠病毒大流行，而是另一種流行病......種族主義和歧視大流行。」他說自己為弗洛伊德討回公道。

死者家屬與牧師傑克遜 (Jesse Jackson)、明尼蘇達州州州長沃爾茲 (Tim Walz)、明尼蘇達州參議員克洛布查 (Amy Klobuchar )、明尼阿波利斯市市長弗雷 (Jacob Frey)以及其他數百名民眾一起出席了活動。

出席的還有加納(Eric Garner)的母親卡爾（Gwen Carr）。加納2014年在紐約市被警方拘留時死亡。卡爾與牧師夏普頓（Al Sharpton）和喜劇演員哈迪什（Tiffany Haddish）一起站在台上。

在紐約，市民也紛紛聚集在一起，緬懷弗洛伊德的一生。人群向弗洛伊德的弟弟泰倫斯高喊:「你們並不孤單」。泰倫斯也表達感謝。

他說:「我感謝上帝，因為你們都向我的哥哥表達了愛。」他強調這是所有人民聚集起的力量。

他表示:「我為抗議活動感到驕傲，但我並不為破壞事件感到驕傲。我的哥哥並不是為了這個。弗洛伊家族是一個敬畏上帝的家族。」

特朗普政府持續遭譴責

美國公民自由聯盟對特朗普政府提起訴訟，指控白宮官員在美國安全部隊使用催淚瓦斯和眩暈手雷暴力驅散抗議者時，稱他們「有組織地無端沖向示威者人群」。

該聯盟指責美國司法部長巴爾 (William Barr)和其他官員的錯誤行為，稱他們 「非法合謀 」，侵犯了抗議者的權利。

特朗普政府受到了包括現任和前任官員的強烈批評，認為政府鎮壓抗議活動只是為了讓特朗普走到一座歷史悠久的教堂前拍照留念。

就在抗議者被驅散前不久，特朗普威脅要在美國本土部署美軍鎮壓抗議活動，這番言論遭到了包括第17任參謀長聯席會議主席 (Mike Mullen)穆倫在內的前將軍們的批評。

司法部長大轉彎

美國司法部長巴爾6月4日說，自己會確保司法部針對弗洛伊德案中是否存有聯邦民權犯罪進行調查。

他說:「雖然絕大多數警察勇敢而正義地完成工作，但不可否認的是，許多非裔美國人對美國刑事司法系統缺乏信心。」他強調要改變這種情況，因為「憲法規定了平等保護」。

他這樣的立場和此前關於弗洛伊德案和針對相關騷亂的發言形成強烈對比。他當初譴責這些抗爭行動，並形容其為「對執法者的冷嘲熱諷和不尊重，令人不安」。

巴爾的態度轉變可能也與抗爭開始退潮有關，包括搶劫、縱火和警察暴力鎮壓在內的騷亂事件已經減少，剩下和平抗爭。

加害人追訴後續

根據法庭記錄，三名被控協助和教唆謀殺弗洛伊德的警察被保釋，每人保釋金為100萬美元（約88.2萬歐元）。被控二級謀殺罪的警察喬文(Derek Chauvin)將於下周出庭。

【 本文章由德國之聲授權提供】