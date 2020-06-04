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阻止趁火打劫！ 退休警長遭射殺身亡 川普發文哀悼

香港01 / 李福源
退休警長阻止趁火打劫，慘遭歹徒射殺身亡。圖擷自twitter
退休警長阻止趁火打劫，慘遭歹徒射殺身亡。圖擷自twitter

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死，觸發全美大規模示威活動，密蘇里州聖路易斯市77歲退休警長多恩（David Dorn）周二（2日）凌晨阻止一宗珠寶店劫案時慘遭射殺，屍體倒在血泊中；總統川普特別在Twitter上致哀，批評兇手行為卑劣。

當日凌晨約2時，多恩被發現倒臥在一間珠寶店外奄奄一息，目前兇手尚未被捕，警方懸賞一萬美元（約新台幣29萬元）呼籲巿民提供線索，網路上有影片拍到，案發後多恩躺在一片血泊中，右手仍拿着槍，左手則拿着電話。聖路易斯市當晚有多間商店遭到搶劫，其中一間超商更被放火燒毀，共4名警員中槍受傷，幸好沒有生命危險。

多恩的妻子表示，丈夫在聖路易斯市警局任職38年，2007年退休與珠寶店的老闆是好友，每當店內警報響起，他總會趕來查看。家屬稱多恩無辜被慘遭射殺，批評示威者忘記抗議的真正目的。與多恩相識逾30年的聖路易斯郡前警長費奇（Tim Fitch）表示，多恩曾為有意投身警隊的年輕人舉辦體驗計劃，「他非常關心青少年，特別是貧困的年輕人，他樹立一個榜樣，渴望見到他們成功。」

川普周三（3日）透過Twitter對多恩的死表示哀悼，「我們要向多恩的家屬致上最高敬意，他絕對是一位出色的警長，然而昨晚竟被卑劣的歹徒射殺，我們也要向每位警員致敬，謝謝各位！」

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文章授權轉載自《香港01》

警察 佛洛伊德

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