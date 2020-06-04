歧視釀人道危機 歐、澳、紐齊聲援

美國爆發種族歧視抗爭浪潮，歐洲、紐澳等地人民紛紛走上街頭聲援美國民眾。抗議者表示：「這不只是美國的問題，而是世界性的人道危機。」歐盟人權機構主任歐佛萊赫地指出：「種族歧視及騷擾在歐盟國家還是司空見慣。」開放社會代表瑞秋則呼籲，「各國政府應以政策討論歧視問題。」

歧視不只美國有

根據《歐洲新聞台》報導，美國爆發種族歧視抗爭浪潮，歐洲民眾也紛紛走上街頭呼應，並強調「歧視現象不只美國有」。

法國巴黎的聲援遊行隊伍有高達4萬人參與，參與其中的塔豪蕾更是大聲疾呼。她哥哥亞達瑪曾在2016年時因參加抗議示威，在警方將其逮捕的期間內窒息身亡，原因不明。她說：「美國發生的事情，也映照出法國的種族歧視及警方濫權的問題。」在荷蘭、德國及英國也都有類似的遊行。

澳、紐少數族群爭權

《Newshub》指出，美國駐紐西蘭大使館前聚集成千上萬不同背景、種族的民眾，齊聲高喊「沒有正義 沒有和平」口號。

參與者說：「這已經是全球性的人道危機。」他們指出，系統性的種族歧視在紐西蘭也很嚴重，尤其是來自於太平洋小島上的移民以及毛利人，受到警察暴力對待及待在監獄中的人數都過高。一些民眾更呼籲，「警察應停止歧視及軍事化，否則會釀成更多悲劇。」

據《衛報》報導，澳洲各大城市也逐漸湧現抗議潮，示威者表示，將進一步擴大規模，向政府表達訴求，「我們僅有新南威爾士州設下種族歧視法，而且被起訴者與現況根本不成比例。」

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