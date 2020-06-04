非裔之死主嫌謀殺罪升級 另3警遭控協助謀殺

涉嫌執法過當，導致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡，引發全美示威、暴亂的案件，3日有新進展；明州總檢察長艾立森(Keith Ellison)將主嫌沙文(Derek Chauvin)的三級謀殺罪升級到「二級謀殺」，其他三名警察萊恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)，以及亞裔邵都(Tou Thao)，都被控「協助與教唆二級謀殺」罪名。

明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)推文指出，二級謀殺如罪名成立，將可面臨最高40年刑期。

明州總檢察長艾立森(Keith Ellison)宣布對四名警察的最新控罪並說，「我們將會為他及你們伸張正義。」

目前涉案四人都已逮捕到案。

沙文的法律代理原由明州警察與和平官員協會(Minnesota Police and Peace Officers Association)提供，該協會之前委由凱利(Tom Kelly)擔任沙文的律師；不過，凱利後來以健康因素放棄此案，還說他案發當天他剛好在協會輪值，才成了沙文的代表律師。

根據刑事起訴書，對44歲的沙文控罪升級，是因其行為是導致佛洛伊德失去知覺、造成重大身體傷害及死亡的主因。

刑事起訴書指出，萊恩在逮捕佛洛伊德過程中，曾兩次詢問沙文，他們是否應把佛洛伊德轉一下身體，但沙文要他們繼續壓住他的腹部。

佛洛伊德家屬律師柯朗普(Ben Crump)說，沙文的言行完全是「蓄意謀殺」，而另三位警察也有罪，是因為他們未採行動制止，「這幾名警察都須以同謀控罪」，佛洛伊德在生命最後幾分鐘無疑曾遭凌虐。

萊恩現年37歲，他與昆恩都於2019年2月加入明市警局，兩人都無被投訴紀錄；萊恩之前曾擔任亨內平郡少年監獄獄警，並在一家青少年感化院擔任緩刑官，他也是在影音短片中拿著槍枝指著佛洛伊德的警察。

26歲的昆恩2018年畢業於明尼蘇達大學，他在學期間曾兼差當過校警，也曾在明市市區的梅西百貨當過負責防範偷竊的保安官，他與萊恩是第一批抵達佛洛伊德案件現場的警察。

邵都34歲，苗族，他2008年在警局擔任兼差的社區服務警察，2009年被聘任為全職警察；不過當年下半年因警局經費短缺遭裁員，直到2012年才又把他聘回警局任職；邵都曾在2017年被控用武過當，最後在法庭以2萬5000元和解，邵都在佛洛伊德案件中，全程雖未參與壓制，但他在旁目睹過程，未出言阻止。

這四名警察在佛洛伊德案件發生後，均已遭明市警局開除。

柯朗普對四名警察都已遭控罪表示欣慰，稱「這是邁向公義的一大步」。