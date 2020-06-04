非裔之死警察為何也單膝下跪？象徵感同身受

非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝蓋壓頸致死事件動盪延燒，但近期連日出現多次警察、軍人與抗議群眾一同單膝下跪的畫面，象徵認同群眾與感同身受，此畫面與「單膝壓頸致死」的姿勢類似，代表尊敬和一同哀悼之意。

亞洲文化的下跪多為雙膝下跪，代表認錯或求饒，極少見單膝下跪；從美足(NFL)球員唱國歌時單膝跪地至佛洛伊德事件，美國人普遍認為，單膝下跪已代表和平抗議。

聖保羅市警察1日在州長別墅外，與抗議民眾一起單膝下跪，展現團結；聖保羅警察封閉「高峰大道」(Summit Avenue)讓2000多人和平示威，示威期間，聖保羅市警與州巡警和民眾一起單膝下跪，代表明州警察以膝蓋壓制佛洛伊德的樣子：在紐約、邁阿密、第摩因等其他城市，均出現警察單膝下跪的場面；洛杉磯則有至少三名軍人也單膝下跪。

美足前任舊金山四九人隊(San Francisco 49ers)四分衛卡普尼克(Colin Kaepernick)2016年8月出賽前唱國歌時，不起立致敬，反採單膝跪地姿勢，抗議少數族裔遭到不公對待，引發全美關注，從此促成單膝下跪聲援的堅毅形象。

自此單膝下跪也成為一種抵抗象徵，類似示威抗議活動經常出現的傳統「握拳振臂」動作代表的意義。

「科學人」(Scientific American)訪問研究人員的說法指出，單膝下跪全無威脅之意，人們以前也會對君主下跪表示臣服、對愛人求婚、俯身降至與小孩同等高度或下跪請求；跪姿展現同情、尊敬、服從或示弱，猿猴等動物也有這種習慣。

柏克萊加大族群溝通專家曼多薩-丹頓(Rodolfo Mendoza-Denton)說，「群體習慣可能影響肢體語言的評斷，因為族群間會發展出常態，以及對行為、語言和生活的預期，破壞常態往往引起強烈情緒和反彈，尤其威脅現狀。」

許多白人誤解單膝下跪的意義，不了解這代表尊重、關切和脆弱，但從卡普尼克至佛洛伊德事件，或許能讓更多人瞭解單膝下跪的象徵意義。

針對警察暴力和種族歧視等爭議問題，「科學人」說，改變會發生，但不會自己發生，有時需要以跪克剛。