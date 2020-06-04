亞裔婦：我兒也被明利亞波利斯白人警察開槍打死

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死案，挑動美國社會長久以來最敏感的種族議題，全美各地引發抗爭與暴動；60歲苗族婦人汪友娃(Youa Vang，以下均音譯)指出，佛洛伊德家屬的悲痛，她完全感同深受，因為14年前她的兒子也是被明利亞波利斯(Minneapolis)白人警察開槍打死的。

國家廣播公司(NBC)報導，汪友娃是來自寮國的難民，1988年移民美國；她說，美國族群議題錯綜複雜，許多亞裔族群對於究竟要如何選邊站向來意見分歧，對於「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)等社會運動也有不同看法，但在佛洛伊德致死案當中，她選擇與佛洛伊德家屬站在一起。

在佛洛伊德致死案中，當時在場卻未阻止沙文的三名員警當中，包括苗族亞裔員警邵都(Tou Thao)；對於邵都是否應該承擔責任，汪友娃說：「我們納稅人繳稅，是讓你做好公務，依法行事，公平對待每一個人。」

2006年，汪友娃的19歲兒子李方(Fong Lee)被懷疑企圖朝員警開槍，追捕過程中白人警察安德森(Jason Andersen)朝李方背後連開八槍。

根據法院紀錄，李方遭槍擊後，雖然身旁出現一把槍，但家屬質疑警方栽贓，因為李方並未擁有槍枝。

事發後，安德森遭明利亞波利斯警察局革職；李方家屬以過失致死為由對安德森提告，陪審團在2009年裁定安德森無罪。

當年協助汪友娃打官司的亞裔社運領袖熊圖葛(Tou Ger Xiong)說，李方遭警擊斃後，2006年間許多非洲裔、拉美裔陪苗族亞裔一起走上街頭，為李方討公道。

熊圖葛說：「當年他們是為我們發聲最多的支持者，為我們出力也最多，如今我們應該站出來為他們講話，因為我們之間其實相互依存的。」