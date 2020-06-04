教宗譴責種族歧視 巴黎、倫敦爆發示威潮

佛洛伊德之死引發世界各地民眾共鳴，教宗方濟各(Pope Francis)也發聲譴責種族主義；同時本案喚起巴黎民眾對4年前警察殺黑人案件的憤怒，2萬人不顧群聚禁令走上街頭；英國首相強生(Boris Johnson)也對本案感到驚駭。

教宗方濟各3日於梵蒂岡譴責佛洛伊德之死，他以「美國的兄弟姊妹」稱呼走上街頭的群眾，表示他「為過去幾日的社會動盪感到擔憂」；他說：「我的朋友們，我們絕不能容忍和無視種族主義；同時我們必須體認到近幾個晚上的暴力事件是自我毀滅和不利己的行為。」

方濟各認為，暴力無法解決問題根源，並且造成更多損失；他也為因犯罪和種族主義失去生命的人們祈禱說：「讓我們祈禱，撫慰悲憤家人的傷痛；讓我們懇求全國能恢復眾所嚮往的平和。」

佛洛伊德之死在法國引起相當大的共鳴，四年前非裔青年特拉奧雷(Adama Traore)遭警方逮捕後身亡，警察與巴黎郊區的移民社區關係更是緊張。

巴黎群眾不顧新冠肺炎大型群聚禁令，多達2萬人2日晚間上街抗議種族主義和警察暴力，並且向佛洛伊德致意；原本僅是舉著「黑人的命也是命」的標語進行和平示威，但兩小時後有民眾放火，逼得警方發射催淚瓦斯，並以破壞公物罪名逮捕18人。

特拉奧雷的家屬亞薩(Assa)也向群眾喊話「今天當我們抗議佛洛伊德之死，就是在為特拉奧雷發聲；這不只是為了特拉奧雷，也是為了所有人民。」

英國數千名的抗議群眾，則聚集在海德公園、國會以及唐寧街首相官邸一帶。對於佛洛伊德之死，首相強生表示感到「驚駭和厭惡」。