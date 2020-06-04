前防長砲轟川普：此生所見不團結美國的總統 川普回嗆「瘋狗」

川普總統任命前國防部長馬提斯(Jim Mattis)3日投書「大西洋」(The Atlantic)雜誌，譴責川普總統以強力手段驅散和平示威群眾，立下軍方與公民社會的「假衝突」。

馬提斯寫道，「我看著這周事態發展，憤怒且震驚。」

馬提斯2018年12月反對川普的敘利亞政策卸下防長以來，一直保持低調；他此次公開譴責川普的做法引人注目，他向來拒絕公開責罵前上司，曾說川普卸任前須對公眾保持沉默。

馬提斯說，作夢也沒想到，「軍隊會在違犯憲法的情況下奉命行事，更不用說民選的總司令和隨侍在側的軍事領導。」

「川普是我此生所見，首位沒有試圖團結美國人民的總統，連假裝嘗試都沒有，反而試圖分化我們。」馬提斯寫道，「我們看到連續三年的蓄意努力，目睹三年來不成熟的領導後果。」

川普在推特回擊，自己很高興可以讓馬提斯卸下國防防長職務，並指馬提斯的能力被高估，稱他「混亂」、「瘋狗馬提斯」；麥肯內尼也在推特上回應此事，指馬提斯的意見不過是自我宣傳，用以安撫華府精英。

馬提斯呼籲美國人「別顧川普，要團結，利用公民社會固有的力量；考量過去幾天的情況，這不容易，但是我們欠親愛國人、流血捍衛承諾的過去世代，以及孩子的。」

前參謀首長聯席會議主席穆倫(Michael Mullen)2日也在「大西洋」撰文，痛批川普動用國民兵驅散民眾，表示「我們親愛的國民並非敵人，且永遠不應該變成這樣。」

曾任國防部政策次長的科學委員會成員米勒(James Miller)2日則在華盛頓郵報以「致國防部長艾斯博(Mark Esper)公開信」辭職，闡述不滿艾斯柏支持川普用兵驅散白宮前拉法葉廣場(Lafayette Square)的抗議群眾，違反就職誓言。

穆倫表示，目睹國民兵等維安人員，強悍、暴力地掃蕩白宮前拉法葉廣場的抗議群眾，以及川普在聖約翰聖公會教堂外，持聖經拍照的表現，令人痛心。

無獨有偶，米勒2日以公開信辭職，闡述不滿艾斯博支持川普動用軍隊；米勒形容，艾斯博支持鎮壓群眾，違反就職誓言，「你或許無法阻止川普總統指揮這次令人震驚的用武，但你本可選擇反對，反而明顯地支持此事。」