前CIA官員：川普用軍警驅趕 無異獨裁「這般暴力，胡森、格達費都做過」

中央情報局(CIA)分析師最近在美國境內，看到他們監督外國動盪社會的熟悉場景：大批示威者、接連鎮壓、領袖展現領導權的古怪策略。

「華盛頓郵報」報導，美國現任與卸任情報官員透過訪談及社群媒體貼文，表達美國出現外國民主衰退場景的沮喪。

負責追蹤中國及東南亞發展的CIA前分析師蓋爾‧黑爾特(Gail Helt)說：「我見過這般暴力，這是獨裁者的所作所為，也是國家垮台前發生的情況，這讓我神經緊繃。」

目前在田納西州的金恩大學(King University)擔任教授的黑爾特說，美國城鎮動盪加上川普總統的煽動言論，是她追蹤中國、馬來西亞等地的尋常景象。

其他CIA官員和國安官員也對此表達類似的擔憂，曾負CIA歐亞活動波列馬羅普洛斯(Marc Polymeropoulos)是對川普持聖經在聖約翰聖公會教堂外作秀感到不滿的前朝官員之一，當時有軍警發射催淚瓦斯和橡膠子彈，為了替川普開道而驅趕示威者。

波列馬羅普洛斯推文寫道，「這讓我想起多年前寫的第三世界報告」，此指伊拉克、敘利亞和利比亞獨裁領袖，包括胡森(Saddam Hussein)、阿塞德(Bashar al-Assad)和格達費(Muammar al-Qaddafi)都這麼做過。

川普透過其他政府單位強化他的形象，國防部長艾思博(Mark Esper)鼓勵州長「掌控(被示威人士包圍的)戰場」，這種說法好比以外國戰場形容美國城市。

維吉尼亞州眾議員艾比蓋兒‧斯班伯格(Abigail Spanberger)曾在CIA處理恐怖主義任務並評估核擴散；她推文寫道：「身為CIA前官員，我知道遊戲規則。」

一名美國情報官員表示，1日傍晚的華盛頓街頭宛如外國，「緊張情勢快速升溫」，身為一位關切局勢的國民，眼見催淚瓦斯罐滾到腳邊，「深諳是時候解散了」。

川普的支持者仍為川普動用軍警驅散拉群眾的決定叫好；威斯康新州前州長沃克(Scott Walker)說，「很難想像其他總統有勇氣，敢這樣走出白宮。」