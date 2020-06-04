川普嘴硬：進地下掩體 不是避難是視察

川普總統3日否認外界報導他5月29日晚間在白宮外頭群眾抗議局勢升級時，進入白宮地下掩體「避難」，堅稱自己只是在白天時為了「視察」，非常短暫地造訪該安全設施。

川普在福斯新聞廣播節目中說：「這是個假報導。我沒有下去。我是在白天下去的，而且我只在那裡短短地待了一點時間。而且那主要就是趟視察，白天也沒什麼問題。」

川普還辯稱，抗議者要是有出現任何「問題」都是「在晚上，不是在白天」，儘管他「獲知這好像是件大事，但它從不成個問題。我們從來就沒有問題。從來就沒有人近到對我們造成問題。特勤局在維持白宮控管方面，做得好得不得了。」

川普堅稱，特勤局沒有要求他進入掩體，只是說「這是下去看看的好機會，也許有時候你會需要用到它。」川普還說，自他2017年初上任以來，曾進入掩體「大概2.5次」。

包括有線電視新聞網（CNN）和紐約時報在內等的多家新聞媒體均報導，川普5月29日晚上曾短暫進入白宮地下掩體，以防萬一；當時，白宮對面拉斐特廣場公園因明州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死而進行的群眾示威緊張局勢，正在升級。

川普顯然對於相關報導感到沮喪，多少激得他1日在白宮發表強悍講話，威脅要動用軍事力量來制止全國各地因種族問題而生的動盪，隨後還特意走路到白宮附近的聖約翰聖公會教堂外頭手持聖經讓媒體拍照；與此同時，軍警則動用催淚彈清場、驅散白宮北側拉法葉公園上的示威者。