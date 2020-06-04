川普堅稱：我沒下令驅趕群眾 白宮發言人：巴維理下的令

川普總統1日在白宮附近的聖約翰教堂前舉著聖經拍照，且事前動用軍警驅離白宮外的和平抗議者，引發批評且餘波蕩漾；川普3日表示「不知那裡有人」，且他並未下驅逐令，白宮發言人麥肯內尼則舉第二次世界大戰帶領英國的首相邱吉爾、處理911恐攻事件的前總統小布希等領導人為例類比，辯稱川普此舉是為展現領導能力。

此外，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）3日在例行記者會上說，驅離是司法部長巴維理（William Barr）下的決定。

麥肯內尼表示，巴維理當天上午決定擴大白宮附近的管制範圍，當總統說想前往教堂，每個人就按照總統命令來執行，「總統說的絕對正確」，她也不會清楚特勤局如何安排讓總統走到教堂，麥肯內尼重申，擴大管制是司法部長的決定。

發言人堅稱 沒射催淚瓦斯和橡膠彈

儘管驅離當天，多家媒體都拍攝到軍警使用催淚彈與橡膠子彈的畫面，但麥肯內尼面對記者頻頻追問此事，卻數度一口咬定說，經她向國防部及有關單位確認，當天並沒有發射催淚瓦斯和橡膠子彈。

川普接受福斯新聞電台訪問，首度回應引發爭議的拍照事件說，當他站在教堂前高舉聖經，極具象徵意義，因為這是一座剛經歷災難的教堂；他替自己辯護稱，「大多數宗教領袖都喜歡（這個動作）。」

大主教不滿：天主教不該被誤用操控

但華盛頓地區大主教格雷格利(Wilton D. Gregory)2日對川普此舉表示「不可思議」，並說任何天主教機構甘願遭誤用、操控，做為違背教義精神之用，都應該受到指責。

聖約翰教堂主教巴德（Mariann Edgar Budde）也向有線電視新聞網CNN說，「我很憤怒。總統來教堂時並沒有禱告，他也沒有承認我們國家現在的痛苦。」

川普表示，聖約翰教堂前一天晚上遭暴徒縱火，「我聽說在那裡的都是和平抗議分子，真的嗎？那為何教堂會被燒毀？」川普又說，當他要前往教堂時，根本不知道那裡有人，沒人告訴他。

川普一日在發表對全國性抗爭的強硬聲明後，走出白宮，帶領內閣官員步行前往聖約翰教堂，舉起聖經讓媒體拍照，且為了讓川普可以安全抵達教堂，軍隊和警察在宵禁開始前清場，對聚集在教堂前和平示威的民眾投擲催淚瓦斯與煙霧彈，並安排軍警層層推進，確保路面淨空。

但國防部長艾思博（Mark Esper）說，不知總統打算這麼做（指拍照）。

不僅川普替自己辯護，麥肯內尼在例行記者會上，也指總統此舉是傳達非常強而有力的訊息，是展現領導能力的時刻。

麥肯內尼甚至舉例，英國首相邱吉爾（Winston Leonard Spencer Churchill）在二戰期間視察遭轟炸的地點，美國前總統小布希（George W. Bush）在2001年911攻擊事件後不久的世界大賽開球，老布希（George H. Bush）簽署殘障法案，和卡特（Jimmy Carter）身穿毛衣鼓勵節約能源等，均向民眾傳達強烈且重要的訊息。

麥肯內尼說，無政府主義者不會占上風，總統站在教堂前，對美國人民來說是很重要的，傳達美國將透過團結和信念，克服眼前困難。