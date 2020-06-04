快訊

茂德入主東森電視爆內線交易 檢調兵分18路搜索約談

柔性政變徵兆？美國防部長急著切割川普

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普堅稱：我沒下令驅趕群眾 白宮發言人：巴維理下的令

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導
1600名陸軍集結在華盛頓特區附近，是否進城成為關注焦點。 路透社
1600名陸軍集結在華盛頓特區附近，是否進城成為關注焦點。 路透社

川普總統1日在白宮附近的聖約翰教堂前舉著聖經拍照，且事前動用軍警驅離白宮外的和平抗議者，引發批評且餘波蕩漾；川普3日表示「不知那裡有人」，且他並未下驅逐令，白宮發言人麥肯內尼則舉第二次世界大戰帶領英國的首相邱吉爾、處理911恐攻事件的前總統小布希等領導人為例類比，辯稱川普此舉是為展現領導能力。

此外，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）3日在例行記者會上說，驅離是司法部長巴維理（William Barr）下的決定。

麥肯內尼表示，巴維理當天上午決定擴大白宮附近的管制範圍，當總統說想前往教堂，每個人就按照總統命令來執行，「總統說的絕對正確」，她也不會清楚特勤局如何安排讓總統走到教堂，麥肯內尼重申，擴大管制是司法部長的決定。

發言人堅稱 沒射催淚瓦斯和橡膠彈

儘管驅離當天，多家媒體都拍攝到軍警使用催淚彈與橡膠子彈的畫面，但麥肯內尼面對記者頻頻追問此事，卻數度一口咬定說，經她向國防部及有關單位確認，當天並沒有發射催淚瓦斯和橡膠子彈。

川普接受福斯新聞電台訪問，首度回應引發爭議的拍照事件說，當他站在教堂前高舉聖經，極具象徵意義，因為這是一座剛經歷災難的教堂；他替自己辯護稱，「大多數宗教領袖都喜歡（這個動作）。」

大主教不滿：天主教不該被誤用操控

但華盛頓地區大主教格雷格利(Wilton D. Gregory)2日對川普此舉表示「不可思議」，並說任何天主教機構甘願遭誤用、操控，做為違背教義精神之用，都應該受到指責。

聖約翰教堂主教巴德（Mariann Edgar Budde）也向有線電視新聞網CNN說，「我很憤怒。總統來教堂時並沒有禱告，他也沒有承認我們國家現在的痛苦。」

川普表示，聖約翰教堂前一天晚上遭暴徒縱火，「我聽說在那裡的都是和平抗議分子，真的嗎？那為何教堂會被燒毀？」川普又說，當他要前往教堂時，根本不知道那裡有人，沒人告訴他。

川普一日在發表對全國性抗爭的強硬聲明後，走出白宮，帶領內閣官員步行前往聖約翰教堂，舉起聖經讓媒體拍照，且為了讓川普可以安全抵達教堂，軍隊和警察在宵禁開始前清場，對聚集在教堂前和平示威的民眾投擲催淚瓦斯與煙霧彈，並安排軍警層層推進，確保路面淨空。

但國防部長艾思博（Mark Esper）說，不知總統打算這麼做（指拍照）。

不僅川普替自己辯護，麥肯內尼在例行記者會上，也指總統此舉是傳達非常強而有力的訊息，是展現領導能力的時刻。

麥肯內尼甚至舉例，英國首相邱吉爾（Winston Leonard Spencer Churchill）在二戰期間視察遭轟炸的地點，美國前總統小布希（George W. Bush）在2001年911攻擊事件後不久的世界大賽開球，老布希（George H. Bush）簽署殘障法案，和卡特（Jimmy Carter）身穿毛衣鼓勵節約能源等，均向民眾傳達強烈且重要的訊息。

麥肯內尼說，無政府主義者不會占上風，總統站在教堂前，對美國人民來說是很重要的，傳達美國將透過團結和信念，克服眼前困難。

警察 佛洛伊德

延伸閱讀

川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

川普規畫G7峰會 反中親中國際角力

停推川普貼文 Snapchat：種族暴力沒有灰色地帶

擺拍惹議 川普撇責：我沒下令清場

相關新聞

影／看不慣街坊遭破壞 紐約正義姊挺身喝斥暴徒

美國各大城市連續數日有民眾上街，抗議警察執法過當，但和平示威卻常演變成街頭暴動，善良無辜市民居住的社區遭受池魚之殃。紐約...

非裔之死主嫌謀殺罪升級 另3警遭控協助謀殺

涉嫌執法過當，導致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡，引發全美示威、暴亂的案件，3日有新進展；明州總檢察長艾立森(Keith Ellison)將主嫌沙文(Derek Chauvin)的三級謀殺罪升級到「二級謀殺」，其他三名警察萊恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)，以及亞裔邵都(Tou Thao)，都被控「協助與教唆二級謀殺」罪名。

非裔之死警察為何也單膝下跪？象徵感同身受

非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝蓋壓頸致死事件動盪延燒，但近期連日出現多次警察、軍人與抗議群眾一同單膝下跪的畫面，象徵認同群眾與感同身受，此畫面與「單膝壓頸致死」的姿勢類似，代表尊敬和一同哀悼之意。

亞裔婦：我兒也被明利亞波利斯白人警察開槍打死

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死案，挑動美國社會長久以來最敏感的種族議題，全美各地引發抗爭與暴動；60歲苗族婦人汪友娃(Youa Vang，以下均音譯)指出，佛洛伊德家屬的悲痛，她完全感同深受，因為14年前她的兒子也是被明利亞波利斯(Minneapolis)白人警察開槍打死的。

教宗譴責種族歧視 巴黎、倫敦爆發示威潮

佛洛伊德之死引發世界各地民眾共鳴，教宗方濟各(Pope Francis)也發聲譴責種族主義；同時本案喚起巴黎民眾對4年前警察殺黑人案件的憤怒，2萬人不顧群聚禁令走上街頭；英國首相強生(Boris Johnson)也對本案感到驚駭。

前防長砲轟川普：此生所見不團結美國的總統 川普回嗆「瘋狗」

川普總統任命前國防部長馬提斯(Jim Mattis)3日投書「大西洋」(The Atlantic)雜誌，譴責川普總統以強力手段驅散和平示威群眾，立下軍方與公民社會的「假衝突」。

前總統都看不下去！卡特、小布希、歐巴馬挺群眾 譴責不公

前總統歐巴馬3日就明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝壓頸致死事件，以首位非裔前總統的身分發表演說，為全國各地示威民眾帶來額外鼓舞力道；前總小布希2日也發表聲明，稱讚抗議種族不公正行為的民眾，並批評試圖阻止他們發聲的人士。

前CIA官員：川普用軍警驅趕 無異獨裁「這般暴力，胡森、格達費都做過」

中央情報局(CIA)分析師最近在美國境內，看到他們監督外國動盪社會的熟悉場景：大批示威者、接連鎮壓、領袖展現領導權的古怪策略。

川普嘴硬：進地下掩體 不是避難是視察

川普總統3日否認外界報導他5月29日晚間在白宮外頭群眾抗議局勢升級時，進入白宮地下掩體「避難」，堅稱自己只是在白天時為了「視察」，非常短暫地造訪該安全設施。

川普堅稱：我沒下令驅趕群眾 白宮發言人：巴維理下的令

川普總統1日在白宮附近的聖約翰教堂前舉著聖經拍照，且事前動用軍警驅離白宮外的和平抗議者，引發批評且餘波蕩漾；川普3日表示「不知那裡有人」，且他並未下驅逐令，白宮發言人麥肯內尼則舉第二次世界大戰帶領英國的首相邱吉爾、處理911恐攻事件的前總統小布希等領導人為例類比，辯稱川普此舉是為展現領導能力。

佛洛依德完整驗屍報告：心臟病發作、生前染疫但無症狀

美國明尼蘇達州46歲非裔男子佛洛依德上月25日被白人警察壓頸致死，引爆全美示威潮。明州亨內平郡解剖其遺體，發現佛洛依德感...

記者採訪示威遭警襲擊 土耳其向美國表達關切

土耳其媒體駐美國記者近日採訪抗議活動時遭警方橡膠子彈襲擊受傷，土耳其總統府通訊署長阿爾通就記者遭「暴力攻擊」向美國大使沙...

熱門新聞

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

只待一聲令下！1600名美國陸軍準備進入華府特區平亂

美警殺黑人未開紀錄器 死者母：他們像殺狗一樣殺了他

美運輸部揚言：若陸不讓復航 將禁中國大陸客機飛美

髮夾彎！美國防部長收回成命 不撤回駐紮華府周邊軍隊

美商務部：對33家中企機構新制裁 5日生效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。