黑人設計師抱怨「店面被暴民搶劫」 遭網批評隔天道歉

美國的抗議示威活動持續延燒，部分示威者卻開始失控，出現打砸路邊商店、搶劫商品等行為。知名設計師維吉爾•阿布拉（virgil abloh）在芝加哥的店面遭到洗劫後稱這樣的行為「令人反感」且「不配擁有這些商品」，可能因此遭到批評，隔天馬上在IG發文表示「完全支持所有反歧視爭平權的行動」。

維吉爾目前是知名設計品牌的男裝創意總監，擁有自己知名的街頭潮牌off- white，他和友人設計師的店面都遭波及，他因此憤怒的在一張店面被搶劫一空的照片下回應：「這些孩子洗劫店家的孩子讓我作噁」、「當他們在家裡走過那些商品時，都應該感到可恥」。

隨後他又貼出自己向救援示威者組織的捐款頁面，但卻因為只捐款50美元(台幣約1500)，受到網友批評，認為他的衣服一件只少要500美金（15000台幣）以上，只捐這樣的價錢太可笑。有網友在推特上批評「他骨子裡就是白人」、「沒有人想聽你說話」。

隔天，維吉爾態度就在IG上貼出道歉長文，表示自己也是個黑人，非常理解黑人長久以來受到的不平等待遇以及隨時可能被警察威脅的不安全感。他表示自己很驕傲能跟「對抗不平等和種族主義的人團結在一起」，而對於前一天的抱怨發言，他表示他不應該讓自己看起來像是「將自己的店看的比公平和正義，以及為此而來的正義發聲還重要」。

他也解釋捐款50美元並非小氣，而是響應朋友一開始的號召，他另外其實還捐了20000美元（600萬台幣）給那個機構。他一開始沒說，是因為不想讓人看起來像是博取好評的舉動，他說「如果你認識我，你就知道我不是小氣的人」