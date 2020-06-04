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辛普森動畫神準預料？ 多張暴動圖被揭穿為造假改編
「辛普森一家」動畫過去曾多次畫出未來發生之事，像是川普當選美國總統、911恐怖攻擊、伊波拉病毒爆發等事件，不過這些都只是巧合，並不是能預知未來。美國近期因佛洛伊德之死，引起大規模暴動抗議，有網友又在推特上分享辛普森動畫畫面，直指它神準預測，不過多家外媒查證下，發現這些只是網友自己改編或移花接木的畫面，並不是原著所描繪的故事。
上月25日美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝蓋押頸執法的事件，引起大量人群上街抗議，美國多地出現示威抗議的行動，而有多位網友紛紛在推特分享，表示辛普森動畫中有描繪出警局焚毀、白宮熄燈、抗議者高舉火把的畫面，與現在的情況完全符合，直指辛普森動畫又成功預測了未來的事件，不過有多家外媒查證後發現，這些畫面根本不是直指這些事件。
根據「Zachary Evans」報導，指出白宮每晚都會在晚上11點熄燈，而網路上瘋傳的白宮熄燈畫面其實是一張2015年的照片，另外根據「Boom live」網站報導，辛普森第11季第6集中警局遭焚燒的畫面與暴動無關，故事中並沒有出現任何抗議的背景，至於警察用膝蓋壓頸的畫面，右下角有藝術家的簽名，明顯是改編的畫面，並不是動畫中的場景。
而根據「snopes」網站報導，川普躺棺材的照片來源並不是辛普森動畫官方，而是來自一個西班牙影片，因此很可能是惡搞的畫面，並不是真的動畫內容。不過抗議者高舉火把的畫面卻真的有出現在辛普森家庭電影版。
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