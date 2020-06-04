辛普森動畫神準預料？ 多張暴動圖被揭穿為造假改編

「川普是我有生以來見過第一個...也是唯一個完全不打算『團結美國』的總統。」戰功彪炳的退役上將、前國防部長、川普上任後的曾經愛將——「瘋狗」馬提斯（Jim Mattis）——3日在《大西洋雜誌》公開發文，針對當前的美國反警暴抗爭、以及川普總統「揚言派出正規軍上街鎮壓」的恫嚇說法，提出一系列強烈而憤怒的執政批評。由於馬提斯在軍中威望極高、曾為川普內閣服務，又是這場反警暴抗爭中「第3位公開反對白宮用兵的四星上將」，因此「瘋狗」的發言也迅速引爆政壇，並被視為間接但明確的軍系意見表態。與此同時，日前曾協同眾將領視察白宮鎮暴防線的現任國防部長埃斯伯（Mark Esper）也意外地公開發言「不支持總統啟動《暴亂法》」，並反對川普的軍隊接管鎮壓論。

2020-06-04 12:49