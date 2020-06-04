非裔之死怒火燒／川普嗆鎮壓 民調多數同情示威者

明尼蘇達州非裔男子弗洛依德遭警察壓頸致死引發美國示威潮，路透最新民調顯示，多數美國人對示威抱持同情態度，且不認同總統川普的回應方式。

這項在一日和二日進行的調查發現，六成四美國成年人「同情現在走上街頭示威的人」，二成七不同情，百分之九不確定。

川普對示威採取強硬態度，在推特和公開發言斥責各州州長軟弱，要他們出動國民兵平亂，還表示若情勢失控將派軍隊鎮壓，並稱應對劫掠者開槍，痛斥他們是「惡棍」、「魯蛇」。

民調顯示，超過五成五美國人不認同川普對示威的處理方式，其中四成「強烈」反對，僅三分之一認同。

即使是共和黨支持者，也只有六成七滿意川普處理示威的方式，比川普在共和黨人之中八成二的整體施政滿意度低了許多。

這份民調透過網路進行，彙整一千零四名美國成年人的回覆，抽樣誤差為正負四個百分點。

另一份路透民調發現，拜登在註冊選民中支持度為百分之四十七，領先川普十個百分點，是拜登四月初篤定成為民主黨候選人之後，對川普最大的領先幅度。這份民調則彙整了一一一三名美國成年人的回覆，抽樣誤差為正負三個百分點。

拜登二日在費城發表演說譴責川普，承諾他將協助國家擺脫自私與恐懼。他批評川普無視憲法核心價值，重權力輕原則，「川普認為分裂有利自己，他的自戀已經變得比國家福祉更重要」。拜登說，他不會煽動仇恨，也將設法治癒美國長期存在的種族主義傷口，更不會將其政治化，「我會承擔責任，不會怪罪他人」。