網美借工具裝成志工拍照 影片曝光2500萬網友震怒下場超慘
非裔男子佛洛伊德之死引起美國各大城市示威抗議，但事件越演越烈，有民眾趁亂打劫商店、破壞公共或私人器物，而當商家忙著重建之際，居然有網美跑到現場借工具，假裝自己在幫忙修復，但拍了幾張照片後就與友人開車離去，整個過程被民眾拍下，引起2500萬名網友震怒。事後網美遭肉搜出身份為「華盛頓審查員」政治線實習記者，消息曝光後她也因此遭到公司開除。
綜合外媒報導，加利福尼亞州聖莫尼卡不少店家開始清理因動亂造成的破壞，不過卻有一名戴著墨鏡、下巴圍著絲巾的女子向工人借了電鑽，假裝自己是幫忙的志工，但在拍了幾張照片後就將工具還給工人，之後再隨著男性友人開車離去，過程全都被民眾目睹並拍下。
影片曝光後短時間吸引超過2500萬人觀看，女子傻眼行徑引起不少網友抨擊，更有許多名人轉發影片並痛批，非裔女導演艾娃（Ava DuVernay）在推特轉發影片並表示「你知道嗎？我想我要把Twitter關掉一陣子，避免我把手機扔到窗外」，另外球星詹皇（LeBron James）和歌手Pink也都轉發影片並表示憤怒。
隨後該名女子身份被搜出，為華盛頓媒體「華盛頓審查員」政治線實習記者費歐娜（Fiona Moriarty-McLaughlin），但消息曝光後她也因為該舉動而被公司開除，在遭到各方強力譴責後，目前費歐娜的社群媒體都已變成私人帳戶。
This lady stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. Please don’t do this. #santamonicaprotest #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterLA pic.twitter.com/lgt2rZogk9— ewu (@ewufortheloss) June 1, 2020
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