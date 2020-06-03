評論：明尼亞波利斯不是香港

不用說，來自美國和香港的畫面類似：成千上萬人上街、催淚瓦斯四濺、橡皮子彈橫飛、燃燒的街壘照徹深夜、警察用膝蓋將示威者壓在地上。

美國總統川普使用了北京針對香港使用的說法：示威者是「暴徒」。他稱，若有人搶劫，可以開槍。他甚至威脅州長們不惜動用軍隊，而動用軍隊於內政可能是非法行為。--北京亦曾多次威脅對香港示威者動武。

正中北京下懷

此情此景讓中國宣傳機器候個正著，恰可指責美國虛偽、以兩種標准行事。畢竟，美國政府曾贊同在香港發生的抗議運動，現在則譴責本國發生的「同樣的」抗議浪潮。

5月30日，中國外交部發言人華春瑩將喬治·弗洛伊德（George Floyd）生前所說的最後一句話放在了推特上「I can't breathe!」（我不能呼吸了！）她引用的是對香港當局頗有微詞的美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortegus）。

非裔美國人弗洛伊德之死是美國國內目前抗議浪潮的導火索。

作為中共喉舌的英文版《環球時報》總編胡錫進在推特上將美國的抗議運動同香港的抗議運動相提並論。他表示，騷亂的理由各有不同，但有強烈的共同點：它們都蔑視法律，破壞秩序、非建設性。他稱，在香港的暴力合法，在美國的暴力不合法，這種思維方式不能讓人接受。

中國宣傳機器不僅指責美國搞雙重道德，而且還自我表揚道，北京和華盛頓不同，畢竟沒有干涉美國內政，也沒有為抗議運動火上澆油。

分權制和新聞自由

不論北京如何試圖抹煞區別，但看到這種區別卻是決定性的：與弗洛伊德之死事件有染的4名警官均遭開除，其中一人已被起訴，對另外3人也已啟動司法調查。也就說，在美國，行政當局的行為必須接受原則上獨立的司法的檢驗。香港的情況則全然不同。那裡的警方在長達數月時間裡對示威者過度施暴。示威運動不依不撓，要求展開獨立調查，但北京堅不允許。

與香港不同，在美國，對抗議運動的各種報道鋪天蓋地，視示威者們為左翼煽動者的觀點和確信示威者們是在抗議種族主義、爭取平等的看法同樣存在。這都是因為媒體自由的結果。在中國大陸媒體也報道了香港的抗議運動，但只從一種整齊劃一的視角出發：香港的示威者們是受國外操控的恐怖分子。

畫面一樣，但區別在於：在美國，存在著一個獨立的媒體和一個活躍的公民社會。在中國，社會裂隙呈平面狀：佔統治地位的階層是共產黨延長的手臂，而這個黨壓制了民眾中的大多數；在美國，是一種分化，垂直貫穿整個社會。在美國，人們致力於捍衛受到損害的民主制；與之相對，中國（當局）則只認專制下的強制和平。

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