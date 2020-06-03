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5點揭秘美「國民警衛隊」 歷史悠久且軍事力量超強悍

聯合新聞網 / 綜合報導
美國非裔男子弗洛依德之死引發全美暴動，各地開始動用國民警衛隊支援當地的執法部門。法新社
美國非裔男子弗洛依德之死引發全美暴動，各地開始動用國民警衛隊支援當地的執法部門。法新社

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd），因遭警方壓頸致死，引起大量民憤及暴動，美國各地也開始動用國民警衛隊支援當地的執法部門。大家可能都只知道強大的美軍，加上國民警衛隊也鮮少被報導，但其實這個名稱聽起來有點讓人困惑的組織，軍事力量非常強悍，還有分為陸軍國民警衛隊和空軍國民警衛隊。

《環球時報》報導，美國國民警衛隊，別稱國民兵，已有26個州及華盛頓特區1.7萬的國民警衛隊被啟動，不了解的人會以為國民警衛隊是鬆散的組織，但其實他們軍事實力非常強悍，除了保衛美國本土，也是海外作戰的重要力量，組織歷史甚至比美軍悠久，分別有以下五大特點。

1.是美國輩分最高的部隊

國民警衛隊是美國歷史最悠久的武裝力量，是美軍現役部隊的後備役部隊，成立於1636年12月13日，有近400年的歷史，比美國陸軍成立的時間還早，在1824年8月25日改名為國民警衛隊。此外，空中國民警衛隊與美國空軍成立於同一天，1947年9月18日，美空軍獨立出去不久，陸軍國民警衛隊的空中力量就開始移交給空中國民警衛隊，成為美國空軍的後備力量。

2.與海岸警衛隊沒有關聯

美國有個很有名氣的軍事力量叫「海岸警衛隊」，由於名稱中都有「警衛隊」字眼，很容易讓人混淆，實際上，美國海岸警衛隊和國民警衛隊不是一個系統，而是美國六大軍種之一。目前美國的六大軍種包括陸軍、海軍、空軍、太空軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊。

3.軍事實力非常強悍

美國國民警衛隊發端自美國民兵組織，雖然只是正規軍的預備役部隊，但現有實力比很多國家的正規軍都強。其中，實力最為強大的是空中國民警衛隊，常被網友戲稱為繼美國空軍、海軍航空兵之後的世界第三大空中力量。

據國民警衛隊官網發布的報告顯示，美陸軍國民警衛隊數量為33.55萬人，空中警衛隊10.71萬人。美國陸軍、空軍裝備的主戰武器國民警衛隊基本都有，比如說美陸軍的M1系列主戰坦克，美空軍的包括B-2隱形轟炸機和F-22戰鬥機在內的各型作戰飛機，而且其軍銜、編制、條例、裝備、後勤均與正規部隊相同，以便於訓練和作戰協同。

4.頻繁海外參戰的治安隊

國民警衛隊的首要任務是針對全球的海外作戰，從第二次世界大戰到二戰後的歷次美國參與的戰爭，幾乎都有國民警衛隊的身影，還有，國民警衛隊三大職責之一，就是本土安全，因此它的重要職能與國家安全密切相關。除此之外，它還會負責災難救援，像2005年「卡崔娜颶風」，空中國民警衛隊就飛行了3000多架次，運送3萬多名乘客和超過1.1萬噸的急需物資。

5.國民警衛隊歸誰指揮

根據美國憲法，美國各州、華盛頓特區以及海外領地都有自己的國民警衛隊，經費開支由聯邦政府和州政府共同承擔，美國國民警衛隊也承擔著服從於國家和州政府的雙重職責。此外，各州擁有權力，可以根據法律啟動國民警衛隊，和調動軍隊需要總統授權不同。不過，此次出動的華盛頓特區國民警衛隊狀況比較特殊，因為華盛頓特區國民警衛隊是唯一一個只向總統報告的國民警衛隊，所以需要得到總統授權。

圖為美國陸軍國民警衛隊的成員。 法新社
圖為美國陸軍國民警衛隊的成員。 法新社

警察 佛洛伊德

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