示威潮不斷！名醫預言「川普大選敗局已定」：犯4大錯誤

美國明尼蘇達州一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸窒息而死，引發全美各地掀起示威抗議，也讓種族歧視的爭論再度浮上檯面。對此，知名醫師孔繁錦發表個人觀點，直指「川普大選敗局已定」，並指出川普犯下的4個錯誤。

46歲非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死案，引起全美超過130個城市抗議，各地都出現反種族歧視的示威行動，甚至還演變為暴力衝突。

針對美國近期的抗議事件，名醫孔繁錦也在臉書PO出8點個人觀察，並表示川普在總統大選注定落敗：

一、警方第一時間只將惡警免職，沒說道歉與究責。 二、司法沒有迅速收押起訴惡警，拖了四天已經來不及。 三、明尼蘇達州長手足無措明顯失職，應該一邊道歉罪己撫慰家屬呼籲大眾冷靜，一邊果斷調集部隊實施軍管宵禁戒嚴。 四、跟香港反送中一樣，事件只是引爆點。根源是貧富懸殊、階級(種族)對立(仇恨) 、年輕人絕望看不到將來，是社會結構問題。 五、《手機＋網路＝全民自媒體》再次扮演關鍵角色，證明不愧為劃時代發明。 六、看板人物意見領袖名流明星紛紛表態，矛頭一致指向川普。 七、警民一旦陷入暴力相向冤冤相報的惡性循環，游擊巷戰已難善了。 八、川普大選敗局已定，會是這場事件最後輸家，他犯了四個錯誤： 1.靠煽動民粹階級仇恨種族對立起家，活該報應遭到反噬。 2.沒有拿出領袖高度撫慰人心，反而依舊高調強硬火上澆油，惹起眾怒一發不可收拾。 3.慣技甩鍋卸責，這次想不出可以怪誰，竟然驚慌逃竄啞口無言，讓人看破手腳。 4.外交孤立單邊硬幹霸凌盟邦，國際樂的看戲。正想藉香港打中共救選情，不料後院失火，支持度繼續探底。

文章曝光後，網友紛紛回應「那邊的警察真的太過殘暴」、「膚色是不應該被敵視的，尤其號稱世界最大的民主國家」、「挑動仇恨的政客」、「有個白人至上的總統，還需要敵人嗎」。