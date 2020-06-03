執法不公？明州將查警局十年來「民權歧視」

明尼蘇達州2日針對明尼亞波利斯市警察局啟動民權調查，希望藉此推動廣泛改革；該州一名白人警察以單膝壓住非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)的頸部數分鐘導致其死亡，卻有一名法醫判定他的遺體內含有毒品；佛洛伊德家屬委任律師2日說，這份報告是刻意轉移焦點的工具。

該州州長沃茲(Tim Walz)與人權廳長芮貝卡‧魯瑟洛(Rebecca Lucero)在2日下午的記者會上，公布正式投訴的檔案紀錄，並表示他們希望能與該市達成協議，找到短期方式解決當地警察局長期以來的種族歧視問題，並透過調查找出體系改革的長期解決方案。

魯瑟洛說，他們的目標是與該市協商達成協議令(consent decree)，讓法院執行禁制令與罰款；此前已有先例，包括司法部發現芝加哥警方長期的種族偏見與過度使用武力後，當地去年通過的協議令。

沃茲說，針對過去十年來當地警察局的政策、處理流程與慣例進行的調查，將判定警方是否涉及針對有色人種有系統的歧視，並將這個問題根除；相關調查將由魯瑟洛主導。

聯邦調查局(FBI)也正在調查，警方是否曾蓄意剝奪佛洛伊德的公民權。

一份官方驗屍報告發現，佛洛伊德的死因是在被警方監禁時頸部遭到壓迫期間心搏停止；法醫也列出芬太尼(fentanyl)中毒以及近期使用安非他命(methamphetamine)的紀錄，但都不是佛洛伊德的死因。

佛洛伊德家屬另外委託進行的驗屍則發現，他的死因是頸部與背部遭受壓迫導致的窒息。

佛洛伊德家屬委任律師柯朗普(Ben Crump)說，亨內平郡(Hennepin County)法醫竭盡全力試圖說服公眾，相信旁觀者錄影中顯示的動作不是佛洛伊德的死因；「他們試圖以此舉詆毀他的人格」。