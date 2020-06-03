暴民叫車去搶劫！紐約宣布暫停Uber等共享交通服務

紐約市的抗議暴亂不只名牌門市店面遭殃，現在波及共享交通工具業者如Uber、Lyft、Via等。紐約市長白思豪在廣播訪問中說，他已經要求Uber等業者暫停在該市的服務，因為不肖分子利用他們的服務進行搶劫。

紐約市也在官方推特上貼文公告，市內出租車輛由晚間8時至凌晨零時30分都暫停服務，在夜間地鐵關閉之前恢復服務，但只限協助必要人員上下班。計程車在晚間8時至凌晨零時30分營運時，也限載送必要人員。

市內共享自行車CityBike服務也暫停。