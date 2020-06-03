專家：警方以催淚瓦斯、胡椒噴霧驅離群眾 病毒恐擴散
明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死之後，連續數日全美各地出現大規模示威遊行、激烈暴動。新冠病毒疫情尚未完全消退之際，人數可觀的群聚是否將導致病毒傳染，引發疫情反彈，引起關注。傳染病學專家指出，警方以催淚瓦斯、胡椒噴霧驅離群眾恐將導致病毒擴散。
根據約翰霍普金斯大學數據，截至2日，全球新冠肺炎確診637萬2447例，死亡37萬9709例；全美確診183萬1435例，死亡10萬6180例。
麻州南灣健康中心(South Shore Health)傳染疾病專家懷德斯(Simone Wildes)指出，最近出門參加示威抗議活動的民眾，回家之後最好自我隔離一段期間。
懷德斯說：「你不知道把什麼東西帶進家門，可能傳給父母、祖父母或者其他有著潛伏病因的家庭成員，他們染疫風險是比較高的。」
明尼蘇達大學傳染疾病研究及政策中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)接受美國廣播公司(ABC)訪問時說：「我們現在的狀況，很遺憾的，是一場新冠病毒傳染的實驗。」
雖然在戶外感染病毒風險較低，但過去這個周末期間，全美各地在戶外舉行的幾場大規模抗爭行動，警方以催淚瓦斯、胡椒噴霧驅離正在縱火的滋事群眾，卻讓奧斯特霍姆感到憂心。
奧斯特霍姆分析，煙霧、催淚瓦斯以及胡椒噴霧都會讓人咳嗽，而咳嗽所噴發的飛沫微粒，則會造成病毒傳播，導致疫情擴散風險提高。
美國國家傳染病基金會(NFID)醫學主任夏夫納(William Schaffner)說，有些人可能會說，上街抗議的群眾都是「身體健康的人」，但值得注意的是，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計，新冠病毒確診患者當中，至少有三分之一是無症狀的。
另一方面，抗爭群眾遭警方逮捕之後，拘留期間室內空間狹小，病毒傳染風險大幅增加。根據美聯社報導，截至周末為止，全美各地累計約有5600人因為抗爭行動遭到逮捕。
奧斯特霍姆指出，除了拘留所狹小擁擠外，抗爭民眾被捕後常被帶上車，在車上停留頗長時間，彼此距離非常接近，如此一來也讓感染病毒機率大增。
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