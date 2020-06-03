派軍隊鎮暴 川普和左派狂「消費」美國

美國迫切需要法律秩序，制止示威暴亂，但不能像川普總統說的，動用重武裝軍隊鎮壓。川普強硬表態，拿聖經在被部分焚毀的歷史性教堂外擺拍，而不是進教堂祈禱，呼籲所有美國人冷靜，珍惜美國、恢復秩序，他一心只想藉事件爭取選票，缺乏總統應有的胸懷和高度。而民主黨也想坐收示威抗議的果實，高層迄昨天前竟無人出面呼籲所有人冷靜，用立法等和平手段解決「制度性種族主義」(systemic racism)。左右勢力都拚命「消費」美國，正是當前最嚴重的病毒，讓美國民主蒙羞。

美國近30州、70多座城市暴亂，示威、縱火、打劫商家、襲擊警察，恍如無政府狀態。對照美國支持香港街頭示威，事件無情地諷刺或「懲罰」美國。原來民主政府這麼缺乏秩序，兩黨政客最優先考量是怎麼「割韭菜」。無怪乎中國幸災樂禍，黨媒競用看熱鬧態度取笑「昨天的香港，今天的美國」，讓美國制度優勢一再被嘲弄。

歐洲部分城市也發起示威，聲援反對警察暴力執法。保衛民權應當，警察是人民納稅錢雇用的公僕，美國卻一再發生警察鎖頸民眾致死案，已不是單純的意外，而是制度性、人為普遍缺失。雙手被銬臥地的大漢，警察竟須用膝蓋將全身重量壓住其頸部，恍如對待動物，必須嚴打防制。

但示威不能把所有警察都當壞蛋，群眾向警察開槍、放火燒警局警車、開車撞向警察，都是暴徒行徑。奇怪的是民主黨為主的州長、市長卻應對無力，像在迴護「民怨發洩」，燒毀的全民財產，破壞的是民主法治尊嚴，只因政黨立場和利益，使美國總統言行不像總統，州長等地方官放任，讓美國被全世界恥笑。

川普和幕僚指控反法西斯團體Antifa，把它定位為國內恐怖組織，程序卻繞過國安部和聯調局(FBI)等認定程序；而支持示威一方則指控暴力活動是白人至上團體操縱。有政客和評論甚至指俄羅斯、中國居間煽動，街頭出現錘子鐮刀紅旗，境外勢力介入，情報機關難道懵然未覺？

川普應對疫情屢被質疑，近六成民眾不滿其抗疫表現，經濟榮景被疫情一筆勾銷，挫折感深重。白宮上周末被華府示威群眾包圍，特勤局緊急將川普和家人護送進白宮地下碉堡避難，相當狼狽。消息披露後或許讓處處想表現「硬漢」形象，連戴口罩都怕外界看到的川普難堪。所以1日威脅各州州長再無法約束暴亂，要調集重武裝軍隊平亂。

川普引用1807年的「暴亂法案」(Insurrection Act)，作為調軍平亂依據，幕僚為他辯護說這是總統特權。但外界看來，更像是川普另一次無厘頭式發言，不必要且可笑，質疑川普和川粉們難道只吃這一套？

首先，除非暴民完全失控、燒殺劫掠，否則調動軍隊平亂，和中低度開發國家，如中共1989年六四派兵鎮壓和屠殺學生有何不同？美國又有何立場和臉面指責中共、對香港示威指手畫腳？主流媒體諷刺，國務卿龐培歐正發表談話紀念六四、譴責中共，川普卻威脅要調動軍隊平亂，既錯亂又諷刺。

其次，1807年的「暴亂法案」距今已200多年，1878年立法的「義勇軍法案」(Posse Comitatus Act)禁止現役軍人在美國境內扮演警察角色。各州除了警察，必要時還有國民兵可協助地方執法，裝備和正規軍隊差異不大。川普要動用軍隊，只能說是威嚇和表態，想取悅他的支持者。

再次，雖然1992年洛杉磯非裔卡車司機Ronnie King被四名警察圍毆，引發大暴動，州長威爾遜曾請求老布希總統派陸軍進城，但軍隊只是震懾、站崗警戒，並未參與執法。川普強調「重武裝」軍隊，難道要用美軍殺傷力強大的武器對付自己人民？萬一民眾反彈，美國又槍枝氾濫，難道要引發二次內戰？假設川普下令向民眾開槍，軍隊會遵從嗎？足見這種威脅幼稚且無必要。

美國黑白種族問題、警民關係緊張，需要高智慧領導人居間調和化解，不是火上加油。美國更不能雙重標準，對香港和中國用一套，對自己又是另一套。川普禁止幕僚對疫情發言、稱呼多數和平示威者「暴徒」，威脅派軍鎮壓，手法和他常指責的專制中共差別何在？

暴亂可能加重疫情傳播，拖累經濟復甦，連帶影響川普選情，川普很憤怒。但他和民主黨激進左派都在「消費」和傷害美國，讓親者痛、仇者快。