切爾西足球全隊單膝下跪 排H字對抗種族歧視

繼利物浦後，再有更多英超球隊悼念被白人警員濫暴所殺的非裔美國人George Floyd。切爾西（Chelsea FC）及紐卡索（Newcastle United）在昨日分別上載全隊單膝跪地的照片到社交網站，其中切爾西的職球員很有心思，排成「H」字，代表人類（Humans），對抗種族歧視。

切爾西在社交網站表示，在昨日（6月2日）的訓練前，全體職球員排成「H」字，單膝跪地，並附上「#BlackLivesMatter」的標籤，向種族歧視說不。

切爾西亦在官網詳細報道，指「H」字代表人類（Humans），隊長艾斯派古達說：「希望用我們的影響力，去為這個我們生活的世界做點事，我們想盡力令未來變得更美好，多一點愛，少一點仇恨。最近，我們見到種族歧視帶來的惡果，所以必須消除這種社會上的仇恨，我們亦要出一分力。」

「我們每天以身作則，教育小朋友，因為教育是未來的關鍵。」艾斯派古達續說：「切爾西也會成為榜樣，永遠站在對抗種族主義及一切歧視的最前線。」這名切爾西隊長表示球員們每日都有留意新聞，知道世界各地紛紛聲援，是時候讓全球的人一起對抗不公義的事。

艾斯派古達亦在社交網站留言，指我們所有人都是人類，團結就會變得強；魯迪格、阿列沙巴拿加、羅夫度斯卓克、美臣蒙特及赫臣奧杜爾等切爾西球員都分享照片。

艾斯派古達在切爾西官網表示：「我們在世界各地目睹很多歧視的個案，這種事情不應該發生。我們生而平等，無論我們有不同的出身、膚色、宗教信仰、性別，我們都是人類。我們每個人都應該擁有同等的機會，互相尊重，這是很重要的，還有教育。我們要尊重人，而不是歧視。」

此外，紐卡索在昨日的訓練時，眾球員在訓練場的中圈圍圈，單膝跪地，之後球會將這張合照放上網，沒有附上留言，只有一個「#UnitedAsOne」標籤，悼念George Floyd及反種族歧視。

在前一日，榜首利物浦首先發聲，在英超帶起全隊單膝地的潮流。利物浦在前日的訓練前，隊長佐敦軒達臣﹑穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克等球員圍着中圈一同單膝下跪，以一張簡單的合照表達對種族歧視的立場。利物浦Twitter上配上「團結就是力量」（Unity is Strength）及「#BlackLivesMatter」的標籤。

George Floyd在上周二（26日）於美國的明尼阿波利斯（Minneapolis）被捕，一名白人警員在他沒有反抗下以膝頭跪在他的頸上近10分鐘，而George Floyd慢慢失去意識致死。George Floyd事件在美國引起激烈的反響，各地亦有示威者上街，控訴白人警員再度濫殺黑人，示威亦愈演愈烈。

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文章授權轉載自《香港01》