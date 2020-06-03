影／「去你的宵禁」！華府示威民眾持續聚集不散 白宮擴大戒備

華府2日晚7時再度開始宵禁，6時58分時民眾開始大喊「我們不會挪開」、「去你的宵禁」。

華盛頓特區進入第二日宵禁的前一小時，大量民眾聚集在白宮附近的拉法葉公園（Lafayette Park），進行第五日的反對種族歧視和暴力執法。白宮2日擴大戒備，在訪客入口加裝兩公尺高的鐵圍欄並禁止自行車靠近。

大量民眾2日聚集在有「總統教堂」之稱的聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前，還有民眾戴著「防毒面罩」，表示想預防警方今日再次釋放催淚瓦斯。

期間也有社會公益組織給抗議民眾免費發放食物充飢，7時10分一群民眾駕一輛U-Hall進入拉法葉公園附近的抗議區域，給示威民眾發放牛奶、礦泉水、口罩、安全帽等物資。駕車的非裔女志願者表示，他們是自發興起，並非某一機構，他們提前與警方洽談好，因此車輛可以進入封閉路段，給和平抗議的民眾提供補充能量和確保人身安全的物資。

華府民眾2日持續聚集在白宮附近示威。 記者張筠／攝影

有社會公益組織免費發放食物給抗議民眾。 記者張筠／攝影

華府大批民眾2日在白宮附近持續示威。 記者張筠／攝影

華府大批民眾2日在白宮附近持續示威。 記者張筠／攝影