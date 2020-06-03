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華府宵禁第三日 抗議人潮不減反增
白宮前抗議進入第五天，華盛頓特區也宣布自晚間7時起宵禁，白宮周圍也架起兩公尺圍欄，將人潮再外推，抗議民眾與鎮暴警察隔此相望。
記者現場觀察，人潮較昨天略增，約有數千人，民眾Rose周六和今天都到場，她接受本報訪問表示，她來此是為和平抗議，為了美國多年未解的種族問題，相當不滿川普揚言要以軍隊平亂，也批評華府在晚間7時宵禁太過頭。
在場邊設置物資供應站，負責發放免費物資的Carolina強力推薦牛奶，用來緩解催淚瓦斯造成的不適感，有支持者捐贈了236克小包裝牛奶，便於隨身攜帶，在受催淚瓦斯攻擊時即時清理。
美國媒體過去幾日在採訪過程中也曾遭遇警方攻擊，除了護目鏡與口罩外，穿戴頭盔和防彈背心採訪的也不少，部分則也有安全人員陪同，一起執行採訪任務。
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