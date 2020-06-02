美國湧現示威潮 索尼延後PS 5遊戲線上發表會
由於美國許多城市爆發示威，日本索尼公司（Sony）今天延後原訂4日舉行的PlayStation 5遊戲陣容線上發表活動。
索尼沒有公布PS 5遊戲線上發表活動的新日期。
PlayStation團隊在推特表示：「我們知道全球玩家期盼看到PS5遊戲的興奮之情，但我們覺得現在這個時間點，並不適合辦活動。」
「此刻我們想要保留一點，讓世人聽見更重要的聲音。」
46歲的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州遭到警方壓頸致死引發民憤，全美各地持續出現抗議活動。
美國遊戲業者藝電公司（Electronic Arts）也取消原訂本週舉行的「勁爆美式足球 21」（Madden NFL21）遊戲線上發表會。
總部位於加州的藝電說：「我們與非裔美國人／黑人社群的朋友、玩家、同事和夥伴站在同一陣線。」
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