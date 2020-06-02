洛杉磯市容遭破壞！房子車輛燒起來 唯獨Kobe壁畫完好無損　

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警方壓頸致死引發民憤，各地紛紛出現示威潮，街頭布滿惡意塗鴉及縱火痕跡。但有眼尖網友發現，只要有已故籃球明星科比·布萊恩 （Kobe Bryant）的壁畫，都沒有遭到破壞，引發推特網友熱議。

美國一名男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼阿波利斯市（Minneapolis）被多名警察攔下，其中一名白人警察用膝蓋壓制佛洛伊德後頸9分鐘，不幸讓佛洛伊德窒息而死。此事引爆全美民眾怒火，各地接連發生暴動，白天氣氛看似平和，但入夜後就轉趨暴力。

美國街頭示威不斷，有民眾甚至縱火來發洩情緒。圖／美聯社

由於抗議活動不斷，全美逾40城市實施宵禁，仍無法阻止民眾在街頭肆意塗鴉，有一些商店被洗劫，甚至還有房子、車輛遭到縱火。不過一名住在洛杉磯的網友發現，只要畫有已故籃球明星科比·布萊恩的牆面，全都乾乾淨淨，完好無損，也與其他被破壞的街景形成對比。

綜合媒體報導，湖人傳奇球星科比·布萊恩今年１月底因墜機意外身亡，享年41歲。洛杉磯民眾為此進行了很長一段時間的集會哀悼，很多街頭上都出現了布萊恩和他的女兒壁畫，足以證明布萊恩在洛杉磯人心中不可撼動的地位，布萊恩的遺孀也曾帶著女兒們到這些壁畫前合影。

全美逾40城市實施宵禁，仍無法阻止民眾在街頭肆意塗鴉。圖／歐新社

洛杉磯街頭處處可見布萊恩壁畫。圖翻攝自Twitter「LegionHoops」

洛杉磯街頭處處可見布萊恩壁畫。圖翻攝自Twitter「LegionHoops」

洛杉磯街上的布萊恩壁畫，沒有受到損害。圖翻攝自Twitter「LegionHoops」