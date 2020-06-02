暴動頻傳！赴美台人盼「太陽不要下山」原因逼哭1.2萬人

美國非裔男子佛洛伊德遭警員壓頸致死，引發全美民眾怒火，各地示威遊行不斷，但也傳出暴力事件，以致部分城市發布宵禁命令。對此有名赴美台人透露美國現況，表示現在太陽下山就特別害怕，因為有許多人趁火打劫、破壞建築，每天心驚膽戰過日子，心情真的很低落。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「這幾天心情從憤怒、無奈、惶恐到恐懼，因為你永遠不知道會不會輪到自己，對於美國這幾天發生的事情，相信新聞很多但實際上更嚴重，所謂嚴重的不是抗議和遊行，而是那些暴徒趁火打劫、趁機作亂」。

原PO提到，每天晚上有商家遭竊、百貨公司被洗劫一空、建築物被火燒，無奈的是，「警察現階段保護不了人民，本來以為裝了防盜系統就沒事，但是昨天身邊有人，防盜系統響了警察卻沒有過來，這讓我深刻體會到，大家現在只能自保」。

「想像從新北到桃園的距離，路上的店家都被洗劫，從台中到台南的距離，路上的商店沒有一處完整，這是多麼可怕的情況，外面不安全家裡更害怕隨時被人闖，因為美國房子幾乎都是木門，玻璃一敲就碎了」。

原PO透露，「這幾天都無法安心睡覺，一點聲音就驚醒，默默的把家裡的槍裝上子彈，目前我人很好也很安全，但身邊很多朋友都已經不安全了，那種不知道會不會輪到自己的恐懼，讓我現在看著窗外，希望太陽不要下山」。

貼文一出，湧入1.2萬人留言打氣，「加油，願平安」、「祝你們能夠平安度過」、「祝福一切平安」、「真誠祈願一切平安，好好保重自己」、「沒有親身感受就無法體會到暴動是多麼恐怖的事，願你一切平安加油」、「祝福你一切安好」。