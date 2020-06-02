黑人拉人龍保護落單險被攻擊的白人警察 網暖哭：都是脆弱的族群

近日美國明尼蘇達州的黑人喬治．佛洛伊德（George Floyd），遭白人警方在執法時壓制頸部，導致無法呼吸後死亡。至此全美各地開始掀起「反警暴」、「反種族歧視」與「反執法過當」的連續抗爭，甚至出現多起示威群眾放火燒警局的事件，包括華盛頓在內的多個地區，也都實施宵禁或宣布緊急狀態。然而在這警民衝突之際，近日網路上則流傳一張黑人民眾保護白人警察的照片，由於該名警察在示威場合中落單，黑人民眾擔心他的安全，就手拉手的保護白人警察，讓不少網友看到後紛紛讚揚。

根據外媒《 Mamamia 》報導，該事件發生於5月28日晚間，肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾正舉行一場抗議活動，其中一名白人警察不小心在街頭落單，結果被示威民眾逼到角落，沒想到下一秒多名黑人民眾紛紛手牽手，拉起人龍保護該名白人警察免受示威民眾攻擊，並且用肉身來保護他。照片中可見，白人警察被逼到角落，一旁的示威民眾正作勢攻擊，所幸前方有一群黑人壯漢包圍保護，否則後果不堪設想。

照片曝光後，立刻在推特（Twitter）上瘋狂流傳，引來大批網友熱議，紛紛留言「當警察在人身攻擊，向手無寸鐵的和平示威者射擊橡皮子彈時，這名警察與他的隊員分開，這些『暴徒』保護了他，現在告訴我真正的暴徒是誰？」、「黑人也是人，Black lives matter」、「黑人跟一般人一樣，都很善良的」、「人道第一」、「希望不要再互相攻擊，而是互相保護彼此，每個人都是脆弱的族群」。