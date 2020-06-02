黑人拉人龍保護落單險被攻擊的白人警察 網暖哭：都是脆弱的族群
近日美國明尼蘇達州的黑人喬治．佛洛伊德（George Floyd），遭白人警方在執法時壓制頸部，導致無法呼吸後死亡。至此全美各地開始掀起「反警暴」、「反種族歧視」與「反執法過當」的連續抗爭，甚至出現多起示威群眾放火燒警局的事件，包括華盛頓在內的多個地區，也都實施宵禁或宣布緊急狀態。然而在這警民衝突之際，近日網路上則流傳一張黑人民眾保護白人警察的照片，由於該名警察在示威場合中落單，黑人民眾擔心他的安全，就手拉手的保護白人警察，讓不少網友看到後紛紛讚揚。
根據外媒《 Mamamia 》報導，該事件發生於5月28日晚間，肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾正舉行一場抗議活動，其中一名白人警察不小心在街頭落單，結果被示威民眾逼到角落，沒想到下一秒多名黑人民眾紛紛手牽手，拉起人龍保護該名白人警察免受示威民眾攻擊，並且用肉身來保護他。照片中可見，白人警察被逼到角落，一旁的示威民眾正作勢攻擊，所幸前方有一群黑人壯漢包圍保護，否則後果不堪設想。
照片曝光後，立刻在推特（Twitter）上瘋狂流傳，引來大批網友熱議，紛紛留言「當警察在人身攻擊，向手無寸鐵的和平示威者射擊橡皮子彈時，這名警察與他的隊員分開，這些『暴徒』保護了他，現在告訴我真正的暴徒是誰？」、「黑人也是人，Black lives matter」、「黑人跟一般人一樣，都很善良的」、「人道第一」、「希望不要再互相攻擊，而是互相保護彼此，每個人都是脆弱的族群」。
While the police is physically assaulting, tearing gassing, macing, shooting rubber bullets at unarmed peaceful protesters— StanceGrounded (@_SJPeace_) May 30, 2020
When this police officer got separated from his squad, and these "Thugs" protected him
Now tell me who the real thugs are?
An image the media won't paint pic.twitter.com/vpwKp3Ewwj
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言