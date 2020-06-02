非裔之死／美批幸災樂禍說 趙立堅：黑人的命也是命

美國國家安全顧問歐布萊恩5月31日表示，中國等國在社交媒體上抹黑美國多地因非裔男子佛洛伊德之死爆發的抗議活動，並指中國對美局勢幸災樂禍。中國外交部發言人趙立堅1日在記者會上駁斥此說法，並表示，「黑人的命也是命」，他們人權也要得到保障。

綜合媒體報導，趙立堅指出，美國少數族裔遭受種族歧視是美國社會痼疾。當前事態再次反映美國國內種族歧視、警察暴力執法等問題的嚴重性和解決有關問題的緊迫性。

而對於記者提問，中國社交媒體上有很多對美國內局勢幸災樂禍的評論，還有人將美局勢和香港局勢進行比較。趙立堅稱，「歐布萊恩等美官員和美方有關機構說法毫無根據。中方不干涉別國內政。同時，世界人民通過媒體看到了美國正在發生的一切。美國政客們還是管好自己的事情吧。」

趙立堅還提到，「恐怕很多人想問：為什麼美方將香港的所謂『港獨』和黑色暴力分子美化為英雄，而將美國國內抗議種族歧視的民眾稱之為暴徒？為什麼美方對香港警察克制文明執法橫加指摘，卻對國內抗議者威脅開槍射擊，甚至動用國民警衛隊？」並指美方的做法是最典型的「世界馳名雙重標準」。

在外交部做出上述回應前，中國官媒環球時報已連發多篇評論，諸如「美政客可以從自家視窗拍風景線了」、「美國政府，請與明尼蘇達州人民站在一起」、「美國是老弱、窮人、少數族裔的墳墓」、「美國的種族主義，曾被德國納粹奉為榜樣」等，被解讀為嘲諷美國內政。

其他包括央視、新華社、人民日報等一線官媒，以及澎湃新聞、觀察者網等網媒，也對佛洛伊德案也有著詳盡報導，還邀請專家學者訪談解析。

其中，央視「新聞聯播」日前的國際銳評再度批評美國政客因抗疫失責屢屢「甩鍋」中國，甚至揭開種族歧視的陳年瘡疤，而佛洛伊德之死所引爆的騷亂，就是美國政客自釀的一杯苦酒。

至於各路網評、寫手推出的批判美國社會，酸味十足的文章，更是連篇累牘。