快訊

佛洛伊德出現第二份驗屍報告 警察工會憤恨反擊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普要動用軍隊平亂 依據的法源有213年歷史

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合1日電
非裔佛洛伊德生前最後的一句哀求「我無法呼吸」，成為全美抗議種族歧視的精神標語。圖為在華盛頓州的示威者手持標語。(美聯社)
非裔佛洛伊德生前最後的一句哀求「我無法呼吸」，成為全美抗議種族歧視的精神標語。圖為在華盛頓州的示威者手持標語。(美聯社)

川普總統表示，各地政府若未能平息佛洛伊德案引發的動盪暴亂，他將在國內動用軍隊平亂；此法源依據為1807年的「暴亂法案」(Insurrection Act)，允許美軍在境內執法。

消息人士透露，川普5月31日不滿華府出現示威，尤其對紀念碑遭搗毀等情勢感到震怒。

部分幕僚連日來以鼓勵川普援引「暴亂法案」平息紛亂，並在危機時刻展現職權魄力。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)1日表示，「暴亂法案是可行的工具之一，但總統是否進行，將是他的特權。」

多州州長要求聯邦政府派遣現役軍人到各州平亂，但礙於南北戰爭後、1878年立法的「義勇軍法案」(PosseComitatus Act)禁止現役軍人在美國境內扮演警察的角色，目前只能仰賴國民兵協助地方執法人員。

總統有權直接訴諸暴亂法案，毋須透過州長要求，允許現役士兵執行法律任務；總統若要行使暴亂法案，必須先頒布公告，並依法「即刻下令驅散暴亂者，並在限定時間內和平撤退。」

司法部曾起草相關公告，無黨派的「國會研究處」(Congressional Research Service)指出，暴亂法案在美史上多次啟用，惟在1960年代民權運動時代後較少頒布。

1992年，暴亂法案再被動用，以平息非裔男子金恩(Rodney Glen King)遭警方暴打，警方被判無罪而造成的洛杉磯暴動；當年由時任加州州長威爾遜(Pete Wilson)請求總統老布希頒布暴亂法案。

國防部拒絕評論川普此次頒布暴亂法案的可能性，川普在白宮外的盟友、阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)鼓勵川普「若有必要」引用該法，讓美軍「協助地方執法人員，確保暴力終於今夕」。

警察 佛洛伊德

延伸閱讀

伊利諾州長籲別再搧風點火 川普反嗆

川普邀普亭參加G7峰會 英國加拿大反對

川普批媒體不入流 美警鎮暴拿記者開刀

川普說要動用軍隊平息動亂 美軍方深感憂慮和不安

相關新聞

紐約黑白「父與子」：抗爭中對立分裂的市長白思豪一家

「爸爸是白人，兒女是黑人...這是紐約市長一家的分裂與對抗。」社會怒火擴散的的喬治．佛洛伊德死亡案，引爆了全美國的反警察暴力抗爭。目前包括洛杉磯、芝加哥與華盛頓DC...都已頒布「宵禁令」並動員國民兵進駐街頭；但另一抗爭熱點紐約市，則因市長白思豪（Bill de Blasio）不上不下的尷尬態度，而陷入微妙的衝突困境，甚至連白思豪的女兒——以自己非裔血統為傲的琪亞拉（Chiara de Blasio）——周六晚間就因堵路抗爭、反抗警察清場，而遭到紐約警察逮捕。

戴印有哥哥照片口罩 佛洛伊德弟跪求大家要冷靜

明尼蘇達州非裔男子喬治‧佛洛伊德(George Floyd)遭警察以膝壓頸死亡後全美大暴動，他的弟弟泰倫斯(Terrence Floyd)住在紐約，1日戴著印有哥哥照片的口罩，來到哥哥喪命的地點，呼籲各方冷靜。

德國之聲記者遭美警方槍擊

當地時間周日（5月31日）凌晨，德國之聲記者Stephan Simon在明尼阿波利斯示威現場直播時遭到警方布袋彈射擊。稍後還被威脅拘捕。此前他發現另一家電視新聞團隊的車輛被三輛警車包圍，於是嘗試記錄這一幕。

網路瘋傳華府大斷訊主題標籤 推特：假消息

美國非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死引爆眾怒，示威抗議幾乎遍及全美，「#哥倫比亞特區斷訊」（#dcblackout）主題標...

與示威者同陣線 美各地現警員單膝跪地共祈禱

非裔男子之死引發全美示威不斷，警方與抗議群眾處於緊張狀態，不過從佛羅里達出現警察單膝跪地，表達與和平示威者同一陣線的立場...

示威不斷 川普該不該對全國演說？白宮內部分歧

川普總統1日晚間於白宮針對近期的示威和暴力事件發表演說，不過事前其實白宮內部對此意見分歧；白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)不斷強調，川普致力於行動；第一夫人梅蘭妮亞也譴責暴力，呼籲和平抗議。

用膝蓋壓制嫌犯 明尼亞波里斯警5年致44人昏迷

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)遭明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察膝蓋壓頸致死之後，全美各地爆發大規模激烈抗爭；國家廣播公司(NBC)調查報導指出，根據警方紀錄，從2015年初以來，明尼亞波利斯警察以膝蓋制伏嫌犯的手段，累計造成44人因此陷入昏迷。多位警察專家指出，統計結果透露不尋常。

沉默就是幫兇！Netflix、Nike發聲「黑人的命也是命」

明尼亞波利斯市非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的事件烈火持續延燒，各大社群媒體也對社會運動「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，簡稱BLM)投以大量關注，除了好萊塢名人和政治人物紛紛表態支持，國內各大企業也罕見陸續發言相挺。

川普要動用軍隊平亂 依據的法源有213年歷史

川普總統表示，各地政府若未能平息佛洛伊德案引發的動盪暴亂，他將在國內動用軍隊平亂；此法源依據為1807年的「暴亂法案」(Insurrection Act)，允許美軍在境內執法。

【場邊觀察】全國演說、白宮外舉聖經 川普推特洩真心

在一名非裔公民死亡後第七日，美國總統川普出面講話，但無論是全國談話或步行至白宮北邊的聖約翰公會教堂（St. John's...

黑人佛洛依德枉死引美國暴動 旅美台人憶幹架黑幫「先開槍再說」

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛依德遭警壓頸致死，全美暴動抗議遍地開花，連白宮前也湧入許多人潮，華盛頓特區晚間7時（台灣時間2日上午7時）更開始實施宵禁，軍隊並出面鎮壓施放催淚彈，驅離抗議民眾。

紐約亂糟糟白天萬人火爆示威、夜晚打砸洗劫名店

因明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死案引爆的示威，在紐約進入第五日，上萬民眾1日中午起聚集在曼哈頓時報廣場、西村，布碌崙(布魯克林)，皇后區阿斯托利亞各地，從白日持續到夜間，高喊「黑人命也是命」、「無公正、無和平」等口號，場面火爆但多和平進行。

熱門新聞

川普手拿聖經教堂外擺拍！主教得知後震怒

川普對全國演說：停止暴動 否則動用軍隊

美國暴動 川普老招用死再爆領導危機

軍車清道開路！讓川普從白宮步行到教堂

現場直擊／華府宵禁 美警施放催淚瓦斯驅離人群

美警暴力害死非裔 家屬驗屍結果：死於窒息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。