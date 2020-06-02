川普要動用軍隊平亂 依據的法源有213年歷史

川普總統表示，各地政府若未能平息佛洛伊德案引發的動盪暴亂，他將在國內動用軍隊平亂；此法源依據為1807年的「暴亂法案」(Insurrection Act)，允許美軍在境內執法。

消息人士透露，川普5月31日不滿華府出現示威，尤其對紀念碑遭搗毀等情勢感到震怒。

部分幕僚連日來以鼓勵川普援引「暴亂法案」平息紛亂，並在危機時刻展現職權魄力。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)1日表示，「暴亂法案是可行的工具之一，但總統是否進行，將是他的特權。」

多州州長要求聯邦政府派遣現役軍人到各州平亂，但礙於南北戰爭後、1878年立法的「義勇軍法案」(PosseComitatus Act)禁止現役軍人在美國境內扮演警察的角色，目前只能仰賴國民兵協助地方執法人員。

總統有權直接訴諸暴亂法案，毋須透過州長要求，允許現役士兵執行法律任務；總統若要行使暴亂法案，必須先頒布公告，並依法「即刻下令驅散暴亂者，並在限定時間內和平撤退。」

司法部曾起草相關公告，無黨派的「國會研究處」(Congressional Research Service)指出，暴亂法案在美史上多次啟用，惟在1960年代民權運動時代後較少頒布。

1992年，暴亂法案再被動用，以平息非裔男子金恩(Rodney Glen King)遭警方暴打，警方被判無罪而造成的洛杉磯暴動；當年由時任加州州長威爾遜(Pete Wilson)請求總統老布希頒布暴亂法案。

國防部拒絕評論川普此次頒布暴亂法案的可能性，川普在白宮外的盟友、阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)鼓勵川普「若有必要」引用該法，讓美軍「協助地方執法人員，確保暴力終於今夕」。