沉默就是幫兇！Netflix、Nike發聲「黑人的命也是命」

明尼亞波利斯市非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的事件烈火持續延燒，各大社群媒體也對社會運動「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，簡稱BLM)投以大量關注，除了好萊塢名人和政治人物紛紛表態支持，國內各大企業也罕見陸續發言相挺。

最近著名的運動鞋品牌Nike、網路社群媒體Twitter，以及金融企業花旗集團(Citigroup)相繼發言支持BLM行動，網路串流影音Netflix也推文表示：「如果你選擇沉默，必定成為霸凌的幫兇，黑人的命也是命，我們不僅是一個發聲的平台，對我們的非裔員工和族群也有責任。」

過去大型企業都盡量避免和社會運動沾上關係，特別是在社會動盪的時期，企業盡可能不要冒犯到消費者，並保護自家的商業品牌；然而，這樣的現象自從佛洛伊德因白人警察執法不當喪命後，各大公司爭先恐後地公開譴責警察濫權的現象。

儘管如此，賓州大學華頓商學院行銷學教授李德(Americus Reed)卻認為，其實企業決定對社會議題發言都是經過算計的，目的是利用特定的價值觀鎖定某個族群，讓該族群的消費者對企業有身分認同的感覺，借此讓民眾對品牌的忠誠度提升，或產生一種特殊情感。

花旗銀行的財務長梅森(Mark Mason)，以個人名義在公司網站上重貼佛洛伊德臨終前對警察說的話：「我不能呼吸。」

銳跑運動鞋(Reebok)更發揮創意修改廣告台詞：「我們沒有要求你們來買我們的鞋子，但我們希望大家都能試著穿上別人的鞋子，然後設身處地的替人著想。」

非裔網紅賈姬·艾納(Jackie Aina)在影音平台YouTube上有300萬訂閱數，當她對年輕人的影響力甚大；當她受訪時表示，「那些消費者以非裔族群為主的企業品牌，有義務幫助非裔。」