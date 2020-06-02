示威不斷 川普該不該對全國演說？白宮內部分歧

川普總統1日晚間於白宮針對近期的示威和暴力事件發表演說，不過事前其實白宮內部對此意見分歧；白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)不斷強調，川普致力於行動；第一夫人梅蘭妮亞也譴責暴力，呼籲和平抗議。

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)致死事件，在全美各地引發示威，但白宮對於川普處理族群緊張局勢的意見分歧，川普與高級幕僚們卻無法決定白宮下一步應該怎麼做，才能減緩情勢。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)敦促川普面對全國發表正式演說，藉以強調自己支持執法與秩序以及警察；類似這樣的說法，通常對支持共和黨的民眾來說效果很好。

然而，川普女婿暨白宮資深顧問庫許納和另外幾名高級助手卻認為，川普不應該這樣做；擔憂這樣的語氣恐怕會在11月的大選之前疏遠關鍵的選民，包括川普政府一直試圖迎合的非裔選民。

而且川普盟友也說，這樣的演說恐怕分散民眾對於川普試圖盡快重啟經濟相關訊息的注意。

六位政府高級官員以及親近政府的共和黨人士接受訪問時指出，針對要不要發表演說而引起的內訌，表示白宮正面臨更廣泛的問題。

川普上一場正式演說是3月中在橢圓形辦公室發表的，探討的是持續蔓延的新冠病毒疫情危機，但政府內部卻認為那場演說不成功，因為其講稿撰寫倉促，導致白宮後來必須澄清其中提到的幾點，而川普演說時也顯得不自在。

白宮發言人麥肯內尼1日未正面回應演說相關話題，重申川普將致力於採取行動。她說：「只有實際行動才能平定這些紛擾，而總統致力於採取行動；他的重點在於付諸行動，他非常清楚我們現在需要的是法治和秩序。」

第一夫人梅蘭妮亞也在推特上譴責趁遊行滋事的暴力分子，她說：「看到我們的國家和社區遭到破壞讓我非常難過。我要求所有人以和平示威的方式進行，並且照顧彼此，治癒我們偉大的國家。」