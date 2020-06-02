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黑人佛洛依德枉死引美國暴動 旅美台人憶幹架黑幫「先開槍再說」

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾高呼遭美國警察壓頸致死的佛洛依德之名，並以單膝下跪凸顯這起事件，不少民眾高舉雙手呼籲警方不要開槍。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾高呼遭美國警察壓頸致死的佛洛依德之名，並以單膝下跪凸顯這起事件，不少民眾高舉雙手呼籲警方不要開槍。華盛頓記者張文馨／攝影

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛依德遭警壓頸致死，全美暴動抗議遍地開花，連白宮前也湧入許多人潮，華盛頓特區晚間7時（台灣時間2日上午7時）更開始實施宵禁，軍隊並出面鎮壓施放催淚彈，驅離抗議民眾。

對此，旅美的台灣網紅「小商人」也在ptt八卦版發文回憶起二十多年前洛杉磯黑人區康普頓（compton）暴動的場景。原因是一個黑人羅德尼（Rodney King）拒捕，被四個白人警察扁，恰巧被其他人用V8錄下來，警察又被判無罪，引發黑人社區不滿。

網紅小商人表示，當年朋友在長灘（Long Beach）市區7街開一家B.B.call（呼叫器）商店，那邊一堆越南青年、一堆黑人幫派、跟老墨幫派，沒想到暴動從康普頓真的延燒到長灘，於是他們一群人就趕快過去朋友的店裡幫忙鎮守。

「店裡和倉庫都是槍和子彈，散彈和手槍皆有，而且物資充足」，他們總共六個人守在那邊三天，店裡有鐵欄杆，外頭還有玻璃，只要有人想要衝進來就「先開槍再說」，絕不會等到對方已經進來，後來他們成功守下街亭。

網紅小商人觀察，大部分打劫搶東西的都是老墨居多，而且那時候不管是什麼人種開的超市，有很多都被砸店，結果讓很多人沒辦法上超市買到生活必需品。另外，大家看到新聞畫面上在打劫的人，其實警察事後都會去秋後算帳抓人，除了拿照片指認，審判的時候還會播放新聞畫面，就是要殺雞儆猴。

甚至在中國城，「沿路在馬路旁的小間超商、餐廳之類的，基本上都被砸光被搶光了」，他指出，這些地方沒什麼防備，而且好搶，而且那種進去沒有廁所可以借的店，92年幾乎都被搶被砸。此外，市區會有火災，是因為這些店被搶完之後，就被放了燒了，避免遺留證據。

他還表示，現在新聞上看到的，抗議群眾跟打劫的是不同組的人，很多都是跟在隊伍後面去亂的，這些人都會被留存畫面。如今洛杉磯發布宵禁，他們一夥人又聚在一起幫好友守財產，看到外面一堆人，就想到以前的事，「那些沒有經歷過92年的人，敢來打劫的，會讓他們經歷過一次」，而「那些有經歷過92年的人，找死來打劫的，我們會讓他們回憶一次。」

佛洛伊德

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