一樣鎮暴兩樣情 有的被噓爆、有的被讚爆

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死後，連日來全美許多地區民眾經歷不安的夜晚，警民衝突的緊張情勢升高，執法人員的激烈鎮暴手段也成為焦點。

示威現場畫面顯示，警察利用警棍、催淚瓦斯和塑膠子彈對抗示威者、旁觀者甚至記者，經常在無預警或未受挑釁的情況下就動粗。

在鹽城湖，警察以催淚瓦斯驅逐群眾；在紐約布魯克林(布碌崙)，兩輛警用多功能車衝向示威群眾；在亞特蘭大，警方基於宵禁規範，攔查兩名大學生駕駛的一輛車，以電擊棒強迫兩人就範併拖出車外。

在明尼亞波利斯市，連六夜動盪顯示，警察對站在門廊上的住戶咆嘯，要他們進屋；若住戶不從便發射漆彈，一名警察說：「點燃他們。」

隨著群眾在各城匯集，川普總統仍不願強調內部情勢緊張，反而藉此批評民主黨領袖做得不夠才讓暴力蔓延。

市長和警長連日來解釋、辯護並允諾全面調查職勤員警的不當行為。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)說：「我有點不喜歡我看到的畫面，我一點也不想看到這樣」；他讚揚警方大致展現「約束力」。

近幾晚不少城市街頭出現軍車，大批警察全副武裝發射毒氣，仍未見衝突降溫；部分民眾認為，警方強勢回應反而加劇緊張情勢，讓地方警力動用軍事設備與戰略的方式深植民心。

大規模示威往往是警方最難應付的情況，必須平衡憲法自由，以及警民安全；群眾心態難以預測，且近日往往火爆，太多導火線，能做得卻不多。

並非所有抗議都會轉趨暴力，部分警察展現與社區較良好的關係。

在匹茲堡，警長米勒(Kenneth Miller)和多名警察與民眾同一陣線，展現團結；在新澤西州紐瓦克，多數居民為非裔，當地示威流露憤慨但不暴力；在奧克拉荷馬市，警長率眾單膝下跪，贏得示威民眾的歡呼。

其他地區的警民衝突就很激烈，西雅圖上月29日一段影片顯示，多名警察將抗議者壓制在地並反覆毆打此人；幫匿名朋友分享該影片的金大植(Dae Shik Kim)說，這些警察戰術讓示威民眾很困擾，「感覺像是警察在示威，他們打從一開始就掌握情勢、預測會發生什麼事且採用非常激烈手段」。