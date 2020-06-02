戴印有哥哥照片口罩 佛洛伊德弟跪求大家要冷靜

明尼蘇達州非裔男子喬治‧佛洛伊德(George Floyd)遭警察以膝壓頸死亡後全美大暴動，他的弟弟泰倫斯(Terrence Floyd)住在紐約，1日戴著印有哥哥照片的口罩，來到哥哥喪命的地點，呼籲各方冷靜。

如今，佛洛伊德喪命的店家門口，已經變成紀念場地，被放滿鮮花與標語；泰倫斯在現場靜靜地下跪；旁邊許多人見狀，也跟著他一同跪下；他默哀幾分鐘並哭泣，然後開始對群眾說話。

泰倫斯說：「我知道你們大家都很生氣；我懷疑你們大家的憤怒程度有達到我的一半；你們大家在做什麼？這完全沒有辦法讓我哥哥起死回生。」

他說他無法理解，為什麼跟白人員警沙文(Derek Chauvin)一起逮捕佛洛伊德並被開除的另外三名員警，都沒有被逮捕或起訴。

但他也說，相當「平靜」且「敬畏上帝」的佛洛伊德一家人，希望示威群眾恢復冷靜，並保持正義得到伸張的希望。

泰倫斯也鼓勵群眾去投票並教育自己；他說：「每一起警察施暴的案件都發生了一樣的事情；民眾會抗議、破壞東西；他們就是希望我們破壞自己；讓我們採取別種做法。」

44歲的沙文29日被捕，遭控三級謀殺與過失殺人罪，被送進拉姆西郡成人拘留中心(Ramsey County Adult Detention Center)，並被監視以防自殺。

他於31日晚間被送往明尼蘇達州戒備最森嚴的橡樹園高地(Oak Park Heights)監獄，關進單獨禁閉室；執法部門消息來源向「每日郵報」(DailyMail.com)透露，此舉是為了確保沙文不會在獄中喪命。

沙文預訂將於本月8日首次到法院出庭。

而沙文的妻子凱莉(Kellie Chauvin)於沙文被捕當天提出離婚申請；根據「每日郵報」取得的文件，凱莉表示一分錢也不會跟沙文拿，並表示兩人婚姻的破裂，「已經無法挽回」。

凱莉指出，兩人自5月28日起已開始分居，即為佛洛伊德死亡三天後；她也已向法院申請改名。