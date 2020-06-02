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抗議潮蔓延全美140城 國民兵戒備、40城宵禁

世界日報 / 編譯陳韻涵張文馨／綜合報導
華府抗議現場赫見中華民國國旗，該示威者表示要為亞洲人站出來，且稱台灣與美國人民站在一起。 (記者張文馨／攝影)
華府抗議現場赫見中華民國國旗，該示威者表示要為亞洲人站出來，且稱台灣與美國人民站在一起。 (記者張文馨／攝影)

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死案引發抗議浪潮在1日進入第七天，並已遍及全美超過140城市，國民兵在至少23州及華府部署戒備；紐約、華府和洛杉磯等40城陸續宣布宵禁，白宮表示聯邦將提供更多支援，因應暴力抗議；特勤局在華盛頓特區騷亂一夜後，表示有數十名特勤人員受傷，但沒有示威者越過白宮圍籬。

白宮前的抗議活動持續進行，華府也在晚間7時起宵禁；負責白宮安全的相關單位在宵禁前一小時就開始陸續施放催淚瓦斯，驅散抗議民眾，現場也有戴著防護頭罩的民眾，拾起催淚瓦斯再丟回逼近的警員。

和平轉趨暴戾的示威行動遍地開花，阿拉巴馬州伯明罕抗議民眾搗毀邦聯紀念碑，這個紀念碑早前因為訴訟而以防水布覆蓋。

波士頓州議會前，一輛警用多功能車被縱火，陣陣黑煙竄出後，大批示威民眾一哄而散；費城警方出動催淚瓦斯、武裝車輛和辣椒噴霧驅逐暴民和打砸人士，另有警方在676號州際公路上組成人牆，大眾運輸服務則因全城宵禁自傍晚6時起暫停。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)與紐約市長白思豪(Bill de Blasio)1日宣布晚間11時到翌日5時宵禁，紐約市警局31日到1日逮捕近400人；其他實施宵禁的主要城市包括費城、華盛頓、亞特蘭大、芝加哥和洛杉磯。

紐約示威人士遊行穿越布魯克林大橋和威廉斯堡大橋，交通一度癱瘓；曼哈頓橋短暫禁駛車輛，聯合廣場晚間火光四起。

在肯塔基州的路易斯維爾則出現難得的溫馨畫面，當地警民衝突一度劍拔弩張，一名非裔女性孤身步向警方並擁抱一名鎮暴警察，雙方互擁近一分鐘，頓時化解緊繃情勢。

芝加哥警方痛打暴亂者，伊利諾州長普立茲克(J.B. Pritzker)請求國民兵支援。

國民兵截至1日已在23州和華盛頓特區部屬超過1萬7000人，協助遏止暴亂，國民兵的規模在示威遍地開花且越演越烈後，一夕之間增至原本的三倍。

國民兵首長蘭尼爾(Joseph Lengyel)說：「我們所執行最困難的任務便是在騷亂時期做出回應，此次國民兵動員因應明尼蘇達州佛洛伊德引起的多城動盪。」

當局1日全面動員華盛頓特區國民軍，派遣1200兵力部署街頭以因應暴力示威；當局也從德拉瓦、新澤西、紐約、俄亥俄和猶他州調動600到800名國民兵支援。

官員表示，首都地區的現役軍人已處於「較短的警戒狀態」，若有需要可快速應對。

華府示威者在白宮外抗議，一度傳出川普躲進地下碉堡過夜，特勤局1日澄清，沒有人越過白宮圍籬，但有數十名特勤局幹員遭暴民丟瓶罐等物體而受傷住院。

除了美國本土的抗議活動，全球各地也出現零星示威；美洲、歐亞到澳洲都有社運人士號召遊行。

華盛頓特區1日晚間7時開始宵禁，白宮施放催淚瓦斯，驅散抗議民眾。 (記者張文馨／攝影)
華盛頓特區1日晚間7時開始宵禁，白宮施放催淚瓦斯，驅散抗議民眾。 (記者張文馨／攝影)

華盛頓特區1日晚間7時開始宵禁，白宮施放催淚瓦斯，驅散抗議民眾。 (記者張文馨／攝影)
華盛頓特區1日晚間7時開始宵禁，白宮施放催淚瓦斯，驅散抗議民眾。 (記者張文馨／攝影)

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