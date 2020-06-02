紐約亂糟糟白天萬人火爆示威、夜晚打砸洗劫名店

因明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死案引爆的示威，在紐約進入第五日，上萬民眾1日中午起聚集在曼哈頓時報廣場、西村，布碌崙(布魯克林)，皇后區阿斯托利亞各地，從白日持續到夜間，高喊「黑人命也是命」、「無公正、無和平」等口號，場面火爆但多和平進行。

前一夜紐約市爆發示威以來最嚴重的打砸、洗劫店鋪等暴力事件，市警1日在全市嚴陣以待，嚴防暴力示威再發生，紐約也宣布宵禁。

在紐約持續多日的示威在白天多為和平進行，但入夜後轉為暴力打砸事件；5月31日晚至1日清晨，曼哈頓下城精品店眾多的蘇荷(Soho)區成為暴徒砸搶的目標，一線品牌門店損失慘重，砸店哄搶的行為持續了整整一夜。

有目擊者表示，在早晨6時45分許，仍看到有人在一片狼藉中途搜刮可拿之物；還有人看到一名男子和其他兩名同夥在法國奢侈品牌席琳(Celine)店內裝滿了自己帶來的背包才離開現場，且在進入前還詢問了過路的人「還有什麼東西剩下嗎？」

從5月30日開始，有數十名暴徒在蘇荷區因暴力砸搶暴力被捕，在該區的耐吉(Nike)店外，就有12人被逮捕；蔻馳(Coach)、香奈兒(Chanel)、路易威登(Louis Vuitton)等高端奢侈品店也全被破門而入洗劫。

當日店鋪除了櫥窗被砸，店內被翻找得滿目狼籍，展示櫃被打翻在地，扯爛的衣物以及單只的鞋子散落在路邊，空檔的收銀機、刷卡機倒在門邊，打碎的櫥窗和門邊均有血跡。

1日全市不少精品店前有大批警力駐守，每個街角也有警員看守，眾多夜間遭洗劫的店鋪內員工在打掃一地狼藉，門口則再請人用木板將被打破的門窗釘牢。

而大規模的示威活動1日白天仍繼續進行，時報廣場下午1時開始，逐漸聚集上萬名示威者，一路向南步行至下城，高喊口號。