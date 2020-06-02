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用膝蓋壓制嫌犯 明尼亞波里斯警5年致44人昏迷

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)遭明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察膝蓋壓頸致死之後，全美各地爆發大規模激烈抗爭；國家廣播公司(NBC)調查報導指出，根據警方紀錄，從2015年初以來，明尼亞波利斯警察以膝蓋制伏嫌犯的手段，累計造成44人因此陷入昏迷。多位警察專家指出，統計結果透露不尋常。

國家廣播公司報導，從2015年初以來，明尼亞波利斯警察以膝蓋壓在嫌犯頸部的制伏手段，至少動用過237次，這個數字來自明尼亞波利斯警察局的動用武力紀錄(use-of-force records)；由於其他警察局的動用武力紀錄經常不對外公開，因此很難比對明尼亞波利斯警察局使用膝蓋制伏手段是否較其他警局頻繁。

明尼亞波利斯白人警察沙文(Derek Chauvin)上周五已經遭到逮捕，以二級殺人罪(second-degree manslaughter)、三級謀殺罪(third-degree murder)移送法辦；事件發生當時，當場還有其他三名明尼阿波利斯警察，但這三名警察到目前為止僅遭到革職，並未面臨起訴。

國家廣播公司報導，十多名警官與執法專家接受訪問時均指出，沙文用膝蓋壓在佛洛伊德頸部的作為，並不是警察學院或警察機關所傳授或認可的制伏手段，全美絕大多數警察局也禁止員警使用各種形式的鎖喉術(chokeholds)對付嫌犯。

報導指出，遭到明尼亞波利斯警察以膝蓋壓頸而陷入昏迷的嫌犯當中，約有六成為非洲裔，僅約三成為白人，40歲以下的嫌犯則占七成五。

警方紀錄顯示，曾有一名14歲青少年涉嫌家暴，明尼亞波利斯警察獲報抵達事發現場時，以膝蓋壓頸手段制伏這名青少年。另外一名涉嫌偷竊商品的17歲嫌犯，也被明尼亞波利斯警察以相同手段制伏。

警察 佛洛伊德

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