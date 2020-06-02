溫柔巨人之死引發美國暴動！川普這次又踩了哪條紅線？

美國明尼蘇達州46歲黑人當街被白人警察壓頸致死，引爆敏感的種族情緒，掀起一連串脫序暴動，至少16州、26市宣布進入宵禁。美國近期內憂患外不斷，這背後反映出什麼警訊？

身高198公分，失業中的弗洛依德（George Floyd），從家鄉德州搬到明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）找工作，不料遇上疫情再次失業。

曾是高中美式足球明星邊鋒的弗洛依德，在同學眼中是「溫柔巨人」，他的悲劇故事，是典型美國種族歧視的冰山一角，更是眼下美國數以千萬計失業人口的縮影。

這也難怪，在弗洛依德喪命後，案發地點迅速出現他的巨型壁畫，吸引大批民眾駐足悼念，同時，掀起大規模示威抗議，從美國東岸延伸到西岸，民間疾呼弗洛依德生前求救的微弱聲音「我不能呼吸了！（I can’t breath）」

儘管涉案的警員蕭文（Derek Chauvin）已遭逮捕，並被控三級謀殺，明尼蘇達州長也出面道歉，但仍無法平息眾怒。

短短四天，示威行動從原本的和平抗爭，深化為燒警車、警局等仇警宣洩，全美各地紛紛傳出連鎖商店、銀行、服飾店、餐廳被洗劫、縱火或被破壞的脫序事件，紐約警方甚至直接開車衝向示威著。

這場延燒中的示威衝突，已演變成美國近六年來最嚴重的反種族歧視行動。

川普歧視言論再起，派國民軍以暴治暴

從5月28日起至今（6月1日）上午8時，美國警方在全美22個城市逮捕1700人，超過5000名國民警衛部隊已進駐加州、德州、華盛頓州等15州，協助鎮壓暴動。

追究這場暴動失序的肇因，除了弗洛依德的死，外媒幾乎一股腦將原因歸咎到美國總統川普的種族言論，以及他以暴治暴的超高姿態，導致累積已久的民怨演變為街頭流血衝突。

川普在暴動之初，就曾怒批暴民，推文稱「如果有人搶劫，軍隊就開槍」（the looting starts, the shooting starts），讓民眾更加群情激憤，白宮周邊湧入大批示威群眾，現場緊張情緒一觸即發，白宮為此一度關閉。

華盛頓郵報最新調查顯示，川普的支持度為43％，落後民主黨候選人拜登（Joe Biden）的53％，讓面對大選年的川普亂了方寸。

紐約時報報導，過去一週以來，川普四處引戰，從解除香港特殊經貿關係、退出世界衛生組織、祭行政命令對付Twitter等。面對弗洛依德事件，川普向白宮外的示威者嗆聲要「放狗咬人（unleash “the most vicious dogs）」，接著，更將暴亂推給左派組織，宣布要將「反法西斯主義運動 Anti-Fascist（簡稱Antifa）」列為恐怖組織。

彭博社認為，川普之所以這麼做，是試圖將自己化身為法律與秩序的代表，在連任之年，將公眾焦點由飽受批評的新冠疫情處理，轉移到社會秩序的恢復議題上。

反川聲浪不斷，政界大咖同聲譴責

川普的連任競爭對手、民主黨候選人拜登，其團隊多名成員已捐款給協助交保的團體「明尼蘇達自由基金」，該團體幫助那些被捕但沒錢交保的抗議民眾。拜登雖譴責暴動，但也不忘回頭批川普「我們需要可以坐下來討論系統性根除種族主義的領袖。」輿論則要求拜登挑選黑人女性擔任競選搭檔，借力使力扳倒川普。

美國前總統歐巴馬也發表聲明，直指「這件事情發生在2020年的美國，不應該是『正常的』，也不能是『正常的』。」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）支持全國性抗議，反對種族主義。佩洛西說，川普身為總統，應為白宮帶來尊嚴、統一國家，而非火上澆油，並批川普總是在轉移焦點。

美國黑人領袖傑克森（Jesse Jackson）直言，看到弗洛依德被殺害的畫面，對黑人極盡羞辱，但他呼籲民眾維持理性、平和。此時美國疫情仍未受控，傑克森認為，美國正面臨兩個殺人兇手：接獲緊急狀況的警察（code blue police）和新冠病毒。

警察暴力和新冠疫情，襲擊美國的平行瘟疫

誠如傑克森所言，紐約時報報導，新冠病毒和殺害黑人的警察暴力，是眼下美國亟待解決的「平行瘟疫」。

新冠疫情已造成逾10萬美國人喪生，並導致一場自大蕭條以來最嚴重的失業潮。4月份的失業率達到14.7％，在黑人社區更為嚴重，根據疾病控制和預防中心的數據，儘管黑人只占美國人口的13％，但這場病毒大流行造成的所有死亡中，將近23％是非裔美國人，在弗洛依德被殺害的明尼阿波利斯市，非裔美國人罹患疫情的比例高達35％。

種種跡象顯示，多數非裔美國人無論在經濟與醫療上，皆倍感艱辛，而疫情終究會過去，但黑人貧窮及歧視問題，仍亟待解決。

「危機領導能力比處理不負責任的社群媒體危機更被需要！」美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）美國總統研究中心主任波斯（Meena Bose）一語道破外界對川普的觀感。

（作者／徐養齡 本文出自2020.06.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）