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川普對全國演說：停止暴動 否則動用成千上萬重裝軍隊

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華府宵禁前夕 美警施放催淚瓦斯驅離人群

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國白宮前抗議活動持續中，警方施放催淚瓦斯驅離抗議民眾。記者張文馨／攝影
美國白宮前抗議活動持續中，警方施放催淚瓦斯驅離抗議民眾。記者張文馨／攝影

美國白宮前的抗議活動持續進行中，華盛頓特區將在晚間7時（台灣時間2日上午7時）開始宵禁，負責白宮安全的相關單位今日擴大管制區，且在宵禁前一小時許就開始陸續施放催淚瓦斯，以驅散抗議民眾。

到了下午6時30分左右，施放煙霧頻率越來越高，民眾一邊後退，一邊朝警方丟擲水瓶，抗議現場赫見中華民國國旗，該民眾稱是要為亞洲人站出來，且稱台灣與美國人民站在一起。

美國白宮前抗議活動中出現聲援的中華民國國旗。記者張文馨／攝影
美國白宮前抗議活動中出現聲援的中華民國國旗。記者張文馨／攝影

民眾高呼遭美國警察壓頸致死的佛洛依德之名，並以單膝下跪凸顯這起事件，不少民眾高舉雙手呼籲警方不要開槍。

相較昨晚衝突事件，警方今天火速推進將抗議民眾以口袋方式包圍，並出動軍警和特勤人員，白宮上方也有直升機盤旋，控制情況。

美國白宮前抗議活動持續中，警方施放催淚瓦斯驅離抗議民眾。記者張文馨／攝影
美國白宮前抗議活動持續中，警方施放催淚瓦斯驅離抗議民眾。記者張文馨／攝影

美國白宮前抗議活動持續中，警方施放催淚瓦斯驅離抗議民眾。記者張文馨／攝影
美國白宮前抗議活動持續中，警方施放催淚瓦斯驅離抗議民眾。記者張文馨／攝影

美國白宮前抗議活動持續中，警方施放催淚瓦斯驅離抗議民眾。記者張文馨／攝影
美國白宮前抗議活動持續中，警方施放催淚瓦斯驅離抗議民眾。記者張文馨／攝影

警察 宵禁

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