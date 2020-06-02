警「彈」襲平民 鎮暴提油救火

美國非裔男子弗洛依德遭警察用膝蓋壓頸致死，引發全美示威潮且暴力衝突升溫。美國總統川普與司法部長巴維理要地方官員從嚴對付騷亂，多個城市警方五月卅日晚間加強動用武力，警棍、橡膠子彈與胡椒噴劑齊發，連旁觀者與記者也遭殃。

網路影片顯示，在明尼蘇達州明尼亞波利斯市，警察先喊「開火」，隨即朝門廊的居民射漆彈，即使他們並未衝撞警方。

記者也無法倖免。在明尼亞波利斯，哥倫比亞廣播公司電視新聞人員拍攝一群警察站在停車場附近的畫面時挨了橡膠子彈，當警方逼近時，可聽到一名組員說「老兄，他們在瞄準我們」。VICE News記者亞當斯在拍攝衝突現場時跌坐在地，仍被警方拿胡椒噴劑伺候。

在猶他州首府鹽湖城，鎮暴警察用藤條把一名示威男子打倒在地。在喬治亞州首府亞特蘭大，執行宵禁的警察把兩名坐在車內的大學生攔下，拿著電擊槍向他們發射，最後將他們拖出車外。在德州奧斯丁，都可見到警察拿胡椒噴劑直接朝示威者臉部噴，即使示威者已跪地無法反抗。

亞利桑那州立大學教授馬奎爾近期出版一本警方控制群眾事件程序的指南。他表示目前情勢尤其惡劣，因為警察朝無威脅性的群眾射擊恐有危險性的子彈。