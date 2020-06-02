各大唱片公司暫停音樂活動 響應反種族歧視

中央社 / 洛杉磯1日綜合外電報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方逮捕時喪命，引爆美國各地示威浪潮，各大唱片公司本週將迎來「暗黑星期二」，暫停商業活動，並與社區合力對抗種族不平等問題。

路透社報導，美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）等多位知名演藝人士陸續發聲，回應佛洛伊德之死，以及隨之而來的示威浪潮。部分地區抗議活動越演越烈。

隸屬法國媒體集團威望迪（Vivendi）的環球音樂（Universal Music）在推特（Twitter）發文說：「我們與非裔社群站在一起。」推文還加上主題標籤「#演出必須暫停」（#TheShowMustBePaused）。

華納唱片公司（Warner Records）推文說：「華納音樂集團（WMG）的音樂活動不會如往常一樣進行。」推文還提到，將為非裔民權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）和其他對抗「種族不公」問題的團體出一份力。

索尼音樂（Sony Music）也發布類似公告。隸屬環球音樂的Interscope Geffen A&M唱片則表示，本週不會發表任何新的音樂作品。

環球音樂執行長葛蘭吉（Lucian Grainge）上週末向員工發出備忘錄說，公司將設立工作小組，以落實社會正義並促進包容理解。

美國15州及華盛頓特區昨天出動國民兵（National Guard），設法平息已持續6晚的暴力示威活動。

46歲的佛洛伊德5月25日在明尼蘇達州大城明尼阿波利斯市（Minneapolis）被捕後喪命，有影片顯示他生前曾遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓脖子近9分鐘，引爆全美抗議浪潮。

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