快訊

口罩開放藥局也買不到 廠商一句話讓藥局傻眼

【土博士悲歌1】台大博士連丟7履歷全摃 還有人流浪15年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

種族抗議何時止？ 嚴震生：看川普態度

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
譴責警察暴力的華文標語31日出現在華盛頓的抗議遊行中。圖／美聯社
譴責警察暴力的華文標語31日出現在華盛頓的抗議遊行中。圖／美聯社

美國種族抗議行動的停損點，必須看川普政府的態度。政大國關中心美歐研究所研究員嚴震生分析，種族抗議行動源自於非裔長年受到不平等待遇累積的憤怒，若要止息暴亂，川普需要公開譴責警察暴力，並明確表示接受人民的抗議和心聲。但因為暴亂危及身家財產安全，可能會讓白人更支持川普，因此川普恐怕會放任暴亂繼續蔓延。

以下為訪談重點：

民間有約束力

問：這次美國的種族抗議遊行已經進入第5天，尚未有緩和的跡象，許多大城市也陸續實施宵禁。究竟抗議行動會持續到什麼程度，或者停損點會在哪裡？

嚴震生：和平示威者對於趁亂暴動或者搶劫有譴責的聲浪，他們認為抗議是必要，但不能把抗議變成犯罪行動，所以組織行動的民眾之間會有矛盾；另外，像是亞特蘭大市的市長出來呼籲，認為大家應該要謹記馬丁路德．金恩博士和平示威的典範，若是不滿意川普、不滿意現狀，就去投票嘛，讓

不合格的政府下台，而非一味的暴動

我認為美國黑人之間，或者民權團體、民主黨之間會有內部討論，也希望川普政府能夠對於警察暴力做出譴責，並且明確表示接受民眾的抗議和聲音。但是川普似乎不這麼想，他認為若是抗議擴大，說不定有些白人的票就不會投給民主黨，因為當他們認為個人安全和財產在抗議中受到傷害，可能會回頭支持川普。若川普做這樣的盤算，可能抗議行動就會比較難止損。

川普的態度為關鍵

問：所以您認為說，川普和中央聯邦政府接下來的表態，會影響抗議行動的後續發展？

嚴震生：川普應該要對警察暴力以及不合適的暴力行動作出譴責，而不只是宣布像是Antifa這樣的極左團體為恐怖組織。可以譴責暴力行動，但應該要更嚴厲譴責美國長期以來警察暴力的問題，特別是對於黑人執法過當，應該要做檢討。

問：即使黑人之間會有約束力，但還是要看中央的表態？

嚴震生：沒錯。和平的抗議有其正當性，但如果川普不把和平抗議與暴力行動做區隔，一味譴責而不是檢討，我相信這個抗議會沒完沒了。

問：中外媒體會將類似的種族衝突事件，如1992年的Rodney Kim和2014年的Eric Garner事件拿來做比較分析。您認為這次的事件是個案呢，還是是經年累月的現象？

經年累月的憤怒

嚴震生：先前在紐約中央公園，一名白人女性遛狗時，因為被黑人告知要繫狗鍊，因此威脅要報警說黑人威脅到她。雖然這名女性後來丟了工作，但種族歧視的態度，加上之前如在肯塔基州也發生過平民被警察開槍打死的事件。這是長期的累積，還有冠狀病毒帶來的壓力。

在川普上台之後，種族衝突的事件不斷累積，情緒積漲至今終於爆發，接近1960年代時種族衝突的規模，現在還派出國民兵維持秩序，未來是否會再度動用軍隊，我們不得而知。大規模宵禁和動用國民兵，都是過去20幾年的種族衝突沒有出現的。

問：黑人長期遭受不平等待遇，是真實存在的，但美國還有如亞裔、拉丁裔的少數族群，所以會有說法認為，黑人對照其他少數民族，在某些方面還算有優勢。美國整體對於黑人和其他少數民族，有哪些不同？

來自歷史的愧疚感

嚴震生：黑人大部分是黑奴的後裔，美國人也長期在檢討這段歷史，會認為是他們把黑人帶來美國，當作黑奴，因此過去有很多制度性的歧視。那亞裔很多是後來自己移民的，當然也有華工或者日本人，但無論如何，不是像黑人被強迫性的帶到美國。

美國對於黑人或者印地安人，總是懷有一些罪惡感，所以黑人雖然在美國被歧視，但因為歷史的關係，他們會認為黑人在美國的正當性，遠遠超過其他少數民族。黑人則認為，亞裔和拉丁裔來到美國後搶走不少黑人的工作，這也是黑人與其他少數族裔之間也會有衝突的原因。

【更多精采內容，詳見

警察

延伸閱讀

川普推文稱極左團體Antifa煽動暴力 將列為恐怖組織

G7峰會延至9月 川普擬擴大組G11共商「對抗中國」

不滿美國疫情未解卻退出世衛 歐盟促重新考慮

最新民調：白登領先川普 10個百分點

相關新聞

暴動擴大 警民衝突如戰區 全美25城宵禁

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德五月廿五日遭白人警察壓頸致死引發全國怒火，全美逾卅個城市的示威者五月卅日繼續上街抗議，至少...

川普說全美暴力動亂都怪它 一次看懂Antifa組織

美國非裔男子佛洛伊德25日遭白人警察壓頸窒息而死，引爆全美示威抗議。美國總統川普將這些暴力情事歸咎於極左派人士，今天更宣...

華府緊急宵禁！川普與DC市長的「白宮解圍」衝突

「這是911事件之後，白宮最緊張的幾小時。」因明尼蘇達黑人喬治．佛洛伊德（George Floyd）遭警察暴力壓頸死亡的全美大暴動，衝突熱點目前已進入美國首都華盛頓DC。大批抗爭者自上星期湧入華府，29日深夜一度試圖「攻佔白宮」，儘管該起事件很快就被守護總統的特勤局阻擋驅逐；但共和黨高層31日卻外流消息，證實當時的川普，一度被緊急送進白宮的地下碉堡，緊張的應變層級更是911事件後最嚴重的一次。由於街頭抗爭人群對白宮的包圍行動，有漸趨激進的高度風險，因此在派出國民兵上街戍衛後，民主黨籍的特區市長包瑟（Muriel Bowser），31日晚間終於下令「全城宵禁」發動驅捕——但與此同時，包瑟也再次憤怒地要求「川普閉嘴」，不要再亂發推文「煽動錯誤的群眾情緒」。

明尼蘇達失控一瞬：當「暴走油灌車」高速衝撞千人示威

「全速衝擊...他是想輾斃上千人嗎？」因美國的反警察暴力大抗爭，目前已演變為全境開打的混亂狀態，截至6月1日清晨為止，全美國已知至少4,100人在街上被捕；各種衝突、甚至暴動掠劫的狀態，也從事發的明尼蘇達州擴散到了美國各大都會區。儘管在明尼蘇達州長不斷安撫與執法並行下，衝突的原爆點——明尼亞波利斯與聖保羅「雙城區」——31日夜間的衝突狀況已明顯和緩，但31日下午一場驚險的「油罐車硬衝示威群眾」事件，卻也顯示了美國當前的高壓緊張，或已開始逼使社會情緒走入崩潰。

反種族歧視示威延燒 柏林與倫敦現示威活動

在美國多個城市持續出現反警察暴力示威游行之際，德國首都柏林與英國首都倫敦也陸續出現類似的示威行動。這些行動主要是對美國示威者表達支持。美國非裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 趴在地上痛苦的表示無法呼吸的影片

「單膝跪頸」釀全美暴動 美警單膝跪地卻豬八戒照鏡子

這名美國西雅圖警察突然意識到事情不對勁，趕緊把同事的膝蓋從趴在地上的示威者脖子上撥開。單膝跪頸的力道已經殺了一個人，警察再跪頸，只會讓事情無法收拾。

種族抗議何時止？ 嚴震生：看川普態度

美國種族抗議行動的停損點，必須看川普政府的態度。政大國關中心美歐研究所研究員嚴震生分析，種族抗議行動源自於非裔長年受到不平等待遇累積的憤怒，若要止息暴亂，川普需要公開譴責警察暴力，並明確表示接受人民的抗議和心聲。

胡錫進酸美警執法過度 「美政客可欣賞美麗的風景線」

美國非裔男子弗洛伊德因警員執法過度死亡，引發全美多地示威。環球時報總編胡錫進在微博發文諷刺，美方政客早持香港反修例示威的言論，「佩洛西（波洛西）所說的『美麗的風景線』終於從香港延伸到美國的十幾個州，美國的政客們現在可以從自家的窗口就欣賞到他們所讚揚過的一切了」。

借美騷亂打壓港示威者 環時這一招是否有效？

過去這個周末，美國多個城市陸續爆發反警察暴力的大規模示威，而在警民沖突的畫面在全球多國播放時，中國的官方媒體也以中文與英文在多個平台上報導美國示威的情況。

強力鎮壓抗爭 中國批美人權雙標

美國近日強力鎮壓暴動，連記者都遭到警方逮捕，讓中國反擊美方人權大小眼！美國近日因為白人警察過當執法、殺死黑人引發全國暴動，美國警察也以強大武力鎮壓，甚至還逮捕正在採訪的記者，這也讓中國官方與媒體抨擊美國在香港問題上人權雙標。美中近日在香港、WHO等議題上紛爭漸趨白熱化

籲抵制暴力 白登：以和平的方式發聲

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)31日現身德拉瓦州威明頓(Wilmington)經過一夜抗議的街頭；他呼籲示威者千萬別將對警察執法暴力的不滿，演變為暴力事件，寄望以和平的方式發聲。

明州暴亂誰煽動？官員怪極左極右勢力 但說法相互矛盾

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死的案件持續在各州、各地延燒，市警察、聯邦、州與地方領袖紛紛表示，為數眾多的抗議者各懷政治鬼胎，湧入明州示威；不過，官員沒有充足證據驗證誰應為暴亂負責，且官員說法相互矛盾。

熱門新聞

紐時：白宫被包圍時 川普被帶到白宮地下堡壘避難

影／美國示威傳出亂象 群眾闖LV店搶劫名牌包

暴動擴大 警民衝突如戰區 全美25城宵禁

英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

川普想把G7擴大G11 疑組「反中」聯盟孤立中國

紐時批川普火上澆油 唯恐天下不亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。