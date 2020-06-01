種族抗議何時止？ 嚴震生：看川普態度

美國種族抗議行動的停損點，必須看川普政府的態度。政大國關中心美歐研究所研究員嚴震生分析，種族抗議行動源自於非裔長年受到不平等待遇累積的憤怒，若要止息暴亂，川普需要公開譴責警察暴力，並明確表示接受人民的抗議和心聲。但因為暴亂危及身家財產安全，可能會讓白人更支持川普，因此川普恐怕會放任暴亂繼續蔓延。

以下為訪談重點：

民間有約束力

問：這次美國的種族抗議遊行已經進入第5天，尚未有緩和的跡象，許多大城市也陸續實施宵禁。究竟抗議行動會持續到什麼程度，或者停損點會在哪裡？

嚴震生：和平示威者對於趁亂暴動或者搶劫有譴責的聲浪，他們認為抗議是必要，但不能把抗議變成犯罪行動，所以組織行動的民眾之間會有矛盾；另外，像是亞特蘭大市的市長出來呼籲，認為大家應該要謹記馬丁路德．金恩博士和平示威的典範，若是不滿意川普、不滿意現狀，就去投票嘛，讓

不合格的政府下台，而非一味的暴動

我認為美國黑人之間，或者民權團體、民主黨之間會有內部討論，也希望川普政府能夠對於警察暴力做出譴責，並且明確表示接受民眾的抗議和聲音。但是川普似乎不這麼想，他認為若是抗議擴大，說不定有些白人的票就不會投給民主黨，因為當他們認為個人安全和財產在抗議中受到傷害，可能會回頭支持川普。若川普做這樣的盤算，可能抗議行動就會比較難止損。

川普的態度為關鍵

問：所以您認為說，川普和中央聯邦政府接下來的表態，會影響抗議行動的後續發展？

嚴震生：川普應該要對警察暴力以及不合適的暴力行動作出譴責，而不只是宣布像是Antifa這樣的極左團體為恐怖組織。可以譴責暴力行動，但應該要更嚴厲譴責美國長期以來警察暴力的問題，特別是對於黑人執法過當，應該要做檢討。

問：即使黑人之間會有約束力，但還是要看中央的表態？

嚴震生：沒錯。和平的抗議有其正當性，但如果川普不把和平抗議與暴力行動做區隔，一味譴責而不是檢討，我相信這個抗議會沒完沒了。

問：中外媒體會將類似的種族衝突事件，如1992年的Rodney Kim和2014年的Eric Garner事件拿來做比較分析。您認為這次的事件是個案呢，還是是經年累月的現象？

經年累月的憤怒

嚴震生：先前在紐約中央公園，一名白人女性遛狗時，因為被黑人告知要繫狗鍊，因此威脅要報警說黑人威脅到她。雖然這名女性後來丟了工作，但種族歧視的態度，加上之前如在肯塔基州也發生過平民被警察開槍打死的事件。這是長期的累積，還有冠狀病毒帶來的壓力。

在川普上台之後，種族衝突的事件不斷累積，情緒積漲至今終於爆發，接近1960年代時種族衝突的規模，現在還派出國民兵維持秩序，未來是否會再度動用軍隊，我們不得而知。大規模宵禁和動用國民兵，都是過去20幾年的種族衝突沒有出現的。

問：黑人長期遭受不平等待遇，是真實存在的，但美國還有如亞裔、拉丁裔的少數族群，所以會有說法認為，黑人對照其他少數民族，在某些方面還算有優勢。美國整體對於黑人和其他少數民族，有哪些不同？

來自歷史的愧疚感

嚴震生：黑人大部分是黑奴的後裔，美國人也長期在檢討這段歷史，會認為是他們把黑人帶來美國，當作黑奴，因此過去有很多制度性的歧視。那亞裔很多是後來自己移民的，當然也有華工或者日本人，但無論如何，不是像黑人被強迫性的帶到美國。

美國對於黑人或者印地安人，總是懷有一些罪惡感，所以黑人雖然在美國被歧視，但因為歷史的關係，他們會認為黑人在美國的正當性，遠遠超過其他少數民族。黑人則認為，亞裔和拉丁裔來到美國後搶走不少黑人的工作，這也是黑人與其他少數族裔之間也會有衝突的原因。

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