胡錫進酸美警執法過度 「美政客可欣賞美麗的風景線」
美國非裔男子弗洛伊德因警員執法過度死亡，引發全美多地示威。環球時報總編胡錫進在微博發文諷刺，美方政客早持香港反修例示威的言論，「佩洛西（波洛西）所說的『美麗的風景線』終於從香港延伸到美國的十幾個州，美國的政客們現在可以從自家的窗口就欣賞到他們所讚揚過的一切了」。
香港01報導，紐約示威者與警方發生衝突，導致多人受傷。胡錫進說，縱火警察局、打砸店鋪、封鎖道路、攻擊警察、破壞各種公共設施，「美國各地發生的這一切就像是香港暴徒潛入美國各地親手幹的一樣」。
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