胡錫進酸美警執法過度 「美政客可欣賞美麗的風景線」

「全速衝擊...他是想輾斃上千人嗎？」因美國的反警察暴力大抗爭，目前已演變為全境開打的混亂狀態，截至6月1日清晨為止，全美國已知至少4,100人在街上被捕；各種衝突、甚至暴動掠劫的狀態，也從事發的明尼蘇達州擴散到了美國各大都會區。儘管在明尼蘇達州長不斷安撫與執法並行下，衝突的原爆點——明尼亞波利斯與聖保羅「雙城區」——31日夜間的衝突狀況已明顯和緩，但31日下午一場驚險的「油罐車硬衝示威群眾」事件，卻也顯示了美國當前的高壓緊張，或已開始逼使社會情緒走入崩潰。

2020-06-01 17:45