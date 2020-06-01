借美騷亂打壓港示威者 環時這一招是否有效？

過去這個周末，美國多個城市陸續爆發反警察暴力的大規模示威，而在警民沖突的畫面在全球多國播放時，中國的官方媒體也以中文與英文在多個平台上報導美國示威的情況。《環球時報》周六起便在微博與推特以中英文多次將美國的示威行動與香港去年開始發生的一系列示威行動做比較。

環時周六 (5月30日) 在微博上發布一篇評論，文中表示雖然引爆兩起示威行動的原因不同，但兩起事件的「表現形式」卻十分相同。在該篇評論中，環時批評部分香港示威者平時不斷呼籲美國支持香港的示威行動，但卻不針對美國明尼阿波利斯警方暴力對待示威者的事件發聲。

環時寫道：「亂港分子根本就不在乎地球另一端與他們相同行為的美國黑人兄弟的命運，更不可能反對特朗普出兵鎮壓的做法。他們只會在乎如何討好美國政府來支持自己。」

此外，環時還利用一些推特上的截圖，表示部分香港示威者在社群媒體上表示要將「香港經驗傳授給明尼阿波利斯，以及全球所有暴力示威者這樣的『極端派』」。評論寫道：「『極端派』對美國國內抗議行為的『火上澆油』，不僅僅是在激化暴力，更算是一種境外干涉了，這很可能不會被特朗普容忍和接受。」

美國自由之家資深分析師庫克(Sarah Cook)向德國之聲表示，她認為《環球時報》這樣的做法是為了透過制造謬誤來意圖分化香港示威者，讓接下來可能爆發的示威行動，在暴力行為尚未出現前，規模便受到限制。

庫克説：「環時意圖制造一種美國民主制度與香港的高度自治制度跟中國的極權制度是可以相比的謬誤，而他們這樣做的意圖是為了要防止香港示威再次出現暴力情況，並藉此來限縮香港未來示威發展的空間。」

庫克認為，對中國國內的一些讀者來說，環時的這種論述能達到一定程度的效果，而這種做法也符合中國官媒一向在報導民主國家示威事件時，會使用的論述。她向德國之聲表示：「環時的論述基本上是希望讓民主看起來不吸引人，而這種做法對於特定的中國群眾來說會很具說服力。」

胡錫進的「香港滲透」陰謀論

環時除了在微博上用中文發布相關評論外，其總編輯胡錫進周日 (5月31日) 在推特上發文表示，他高度懷疑香港示威者已「滲透美國各州」，強調美國示威行動中出現的一些暴力行為，與去年香港「反送中」示威中所出現的情況非常類似。他寫道：「邪惡的香港『暴徒』很顯然是美國示威行動的幕後主使者。」

數小時後，胡錫進在另一則推文中引述明尼蘇達州長將美國示威行動怪罪於「境外勢力」的說法，強調他認為因為明尼阿波利斯的暴力行動與香港去年的情況十分相似，所以香港示威者必定是該州州長所指的「境外勢力」。他寫道：「請國際刑警組織立即逮補『香港暴徒』。」

此外，胡錫進在環時發布的另一個視頻中稱，因為美國政府支持香港示威運動，所以當美國爆發示威時，中國互聯網上「網民們一片歡呼」。他說：「中國人普遍認為，美國的騷亂就是這種支持的報應。有些美國人說，美國的騷亂與香港的騷亂性質不一樣，就不該混為一談。騷亂當然有不同原因，但它們的共性是壓倒性的，那就是都藐視法律丶顛覆秩序，產生很大的破壞性。」

美國奧克蘭大學新聞系助理教授蘇巧寧向德國之聲表示，她認為胡錫進的作法是在替中國人「解氣」，讓過去幾個月高漲的民族主義有個出口。她説：「特朗普近日以來不論是對香港國安法的針貶，或退出WHO的宣示，都沖著中國而來，北京當局卻相對低調。此時胡錫進的這種謬論，是要再一次將香港示威和美國作連結，強化「香港示威是外部人士操作」的這種說法。」

蘇巧寧指出，胡錫進運用英文推文將香港與美國示威行動連結在一起的做法，主要是為了打擊香港抗爭運動的正當性，並合理化「港版國安法」的制定。同時，胡錫進也是藉由這一連串的推文向美國發出「香港是中國內政，不容他人插手」的訊息。她向德國之聲表示：「胡錫進這麼做算是回應美國近期對中丶對港的言論，並利用社群媒體去擴大陰謀論，深化社會中存在的裂解與對立。」

自由之家的庫克認為，雖然《環球時報》過去幾天密集透過不同渠道發布與美國示威相關的內容，意圖透過將美國示威與香港示威做連結來強化「香港示威者是恐怖份子」的論述。但是，她不認為美國政府當中，會有太多人認真看待這類評論。

庫克告訴德國之聲：「坦白說，我不認為美國政府中任何人會太重視《環球時報》的論點。他們頂多將環時與胡錫進的舉動視為，中國政府想『間接』藉由美國示威行動來強化他們關於香港示威者為『恐怖份子』的論述。我認為這種舉動只會讓有些美國政府官員對中國更反感。」

蘇巧寧指出，值得注意的是，近期推特開始在許多爭議性的推文下加注警語，包含美國總統特朗普與中國外交部發言人趙立堅的推文都被標示為需事實查核。她向德國之聲說：「胡錫進的推文會否有此遭遇，值得觀察。」

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